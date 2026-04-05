"Harry Potter"-Star Bonnie Wright erwartet ihr zweites Kind

Bonnie Wright (35) hat freudige Nachrichten zu verkünden. Die Schauspielerin, die in den Harry Potter-Filmen die Rolle der Ginny Weasley spielte, teilte am Sonntag auf Instagram mit, dass sie und ihr Ehemann Andrew Lococo erneut Nachwuchs erwarten. Auf den Bildern zu sehen: Ihr zweijähriger Sohn Elio, der liebevoll den bereits sichtbaren Babybauch seiner Mutter küsst. In einem weißen T-Shirt und einer Hose entspannte die 35-Jährige sichtlich glücklich auf einem Sofa, während sie die innigen Momente mit ihrem Erstgeborenen genoss. "Zwei Babys auf meinem Schoß. Unser zweites kleines Erdenwesen kommt diesen Herbst zu uns!", schrieb Bonnie zu den süßen Schnappschüssen.

Die Reaktionen im Netz ließen nicht lange auf sich warten. Bonnies ehemalige Filmkollegin Evanna Lynch (34), die in den "Harry Potter"-Streifen die Figur Luna Lovegood verkörperte, kommentierte begeistert: "Ahhh Glückwunsch, Bonnie!!" Auch zahlreiche Fans freuten sich mit der werdenden Zweifachmama und schrieben unter anderem: "Die beste Nachricht" und "Herzlichen Glückwunsch". Bonnie und Andrew hatten ihren Sohn Elio Ocean Wright Lococo im September 2023 bekommen. Damals schwärmte die Schauspielerin auf Social Media von der Geburt, die zu Hause stattgefunden hatte, und bedankte sich bei ihrem Mann, den sie als ihren "Fels während der Geburt" bezeichnete.

Bonnie und Andrew gaben sich 2022 das Jawort. Vor ihrer Ehe mit dem Unternehmer war die Britin mit Schauspieler Jamie Campbell Bower (37) verlobt gewesen, den sie am Set des letzten "Harry Potter"-Films kennengelernt hatte, wo er die Figur Gellert Grindelwald spielte. Die Beziehung endete jedoch 2012. Nachdem Bonnie durch ihre Rolle als Ginny weltberühmt geworden war, wandte sie sich zunehmend anderen kreativen Bereichen zu und arbeitet mittlerweile auch als Filmemacherin und Regisseurin. Zuletzt war sie in der HBO-Sendung "Harry Potter 20th Anniversary: Return To Hogwarts" zu sehen, wo sie auf ihre ehemaligen Kollegen traf.

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Getty Images Bonnie Wright bei der Premiere von "Harry Potter und der Halbblutprinz"

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Instagram / thisisbwright Schwangere Bonnie Wright mit ihrem Sohn, April 2026

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Getty Images "Harry Potter"-Cast, 2014