ESC-Zweifachsiegerin Loreen strebt Schauspielkarriere an

Loreen (42) wagt sich auf neues Terrain und startet jetzt ihre Schauspielkarriere. Die schwedische Musikerin, die als erste Frau zweimal den Eurovision Song Contest gewann, stand kürzlich für einen Film in ihrer Heimat erstmals vor der Kamera. Nun sprach sie mit The Sun offen darüber, wie sehr sie die Dreharbeiten gefordert haben. Während ihre aktuelle Platte "Wildfire" noch die Charts aufmischt, richtet die Sängerin ihren Blick schon auf die große Leinwand – und verriet, welche Rollen sie sich für ihre Zukunft in der Filmwelt wünscht.

Loreen beschrieb ihre Schauspielpremiere als emotional extrem aufgeladen. "Was ich herausgefunden habe, ist, dass das Gehirn nicht unterscheiden kann, was real ist und was nicht", erklärte sie und berichtete, dass sie für einige besonders schwere Szenen tief in dunkle Gefühle eintauchen musste. "Wenn es eine negative Emotion ist und es sehr schwere Szenen gibt, dann musst du eine Realität in dir ausgraben und sogar neu erschaffen, die nicht echt ist – und sie bleibt im Körper", schilderte die ESC-Queen. Genau diese Intensität habe sie aber auch gereizt. Auf der Wunschliste für kommende Rollen stehen für Loreen Figuren mit Happy End – am liebsten eine Superheldin, denn die Idee, die Welt zu retten, spricht sie besonders an.

Loreen wurde in Schweden im Alter von 20 Jahren bekannt, als sie 2004 an der schwedischen Version von "Idol" teilnahm und den vierten Platz belegte. Nach ihrem Ausscheiden veröffentlichte sie 2005 ihre erste Single, die Platz neun der schwedischen Charts erreichte. Später präsentierte sie die schwedische TV-Show "Lyssna" und arbeitete als Segment-Produzentin für Reality-TV-Shows. Bevor sie 2012 mit "Euphoria" ihren Durchbruch beim ESC feierte, hatte sie 2011 bereits erfolglos am schwedischen Vorentscheid Melodifestivalen teilgenommen. Mit ihrem zweiten ESC-Sieg 2023 in Liverpool holte sie Schwedens siebten Triumph bei dem Wettbewerb.

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Getty Images Loreen bei der Premiere von "Bob Marley: One Love" im Le Grand Rex in Paris

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Getty Images Loreen, Sängerin

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Getty Images Loreen bei einer Pressekonferenz zum ESC-Sieg 2023