Jennifer Aniston zeigt sich verliebt auf Foto mit Jim Curtis

Jennifer Aniston (57) hat am Ostersonntag auf Instagram einen neuen Fotodump geteilt und dabei mit verliebten Schnappschüssen von sich und ihrem Freund Jim Curtis für Aufsehen gesorgt. Die Schauspielerin, die die Bildersammlung als "Sunday dump day!" ankündigte, zeigte sich auf einem der Fotos innig an Jim gekuschelt. Auf einem weiteren Bild ist der 50-Jährige entspannt mit einem ihrer Hunde zu sehen. Die Zusammenstellung enthielt außerdem Aufnahmen mit langjährigen Freunden wie Courteney Cox (61) und Sean Hayes, den Jennifer nach einer Broadway-Show getroffen hatte, sowie zahlreiche Bilder von zuhause mit ihren Vierbeinern. Die Fans zeigten sich in den Kommentaren begeistert von den privaten Einblicken.

Jennifer und Jim wurden vergangenes Jahr durch gemeinsame Freunde vorgestellt und sorgten im Sommer 2025 erstmals für Gerüchte, als sie gemeinsam mit Freunden im Urlaub auf Mallorca gesichtet wurden. Im November machten die beiden ihre Beziehung dann mit Fotos von Jims 50. Geburtstag offiziell. Obwohl sie beide nicht häufig über ihre Beziehung sprechen, teilen sie gelegentlich verliebte Schnappschüsse auf Social Media. In einem kürzlich veröffentlichten Auftritt im Podcast "Ced with Intention" bezeichnete Jim Jennifer als "meine Freundin" und sprach darüber, wie wichtig es ihm sei, Konflikte gemeinsam direkt anzusprechen und zu klären, um Vertrauen aufzubauen.

Jim Curtis ist seit Langem im Gesundheits- und Wellnessbereich tätig und arbeitet inzwischen hauptsächlich als Hypnosetherapeut. Zu seinen Klienten zählen neben Jennifer auch Courteney, Julianne Moore (65), Nina Agdal, Miranda Kerr (42) und Lewis Howes. Jennifer schwärmte gegenüber dem Magazin Elle von ihm und erklärte, dass Hypnose nur eine von vielen Fähigkeiten sei, die er beherrsche. Sie bezeichnete ihn als "sehr besonders, sehr normal und sehr freundlich" und lobte seine Arbeit, mit der er Menschen helfen wolle, zu heilen und Traumata zu überwinden. "Es ist eine schöne Sache, sein Leben dem zu widmen", sagte die "Friends"-Darstellerin über Jims Engagement.

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Instagram / jenniferaniston Jennifer Aniston und Jim Curtis, Ostern 2026

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Instagram / jimcurtis1 Jim Curtis, Juni 2025

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Getty Images Jennifer Aniston bei den Elle Women in Hollywood 2025 im Four Seasons Los Angeles, Beverly Hills, November 2025