Traurig: Queen Elizabeth II. sah Philip vor Tod nicht mehr

Ein neues Buch über Queen Elizabeth II. (†96) sorgt für Aufsehen. Der königliche Biograf Hugo Vickers enthüllt in seiner im April erscheinenden Biografie "Queen Elizabeth II" bislang unbekannte Details über die letzten Jahre der verstorbenen Monarchin mit ihrem Ehemann Prinz Philip (†99). Demnach litt der Herzog von Edinburgh, der am 9. April 2021 verstarb, bereits seit 2013 an inoperablem Bauchspeicheldrüsenkrebs. Der Autor berichtet außerdem, dass die Königin nicht bei ihrem Mann war, als dieser starb. Laut Vickers sei Elizabeth darüber sehr verärgert gewesen, dass Philip "gegangen ist, ohne sich zu verabschieden", wie eine Quelle dem Biografen berichtete. Das Buch basiert auf Erinnerungen von Insidern aus dem engsten Umfeld der Königin sowie jahrzehntelangen Beobachtungen des Autors.

Nach seinem Rückzug aus dem öffentlichen Leben im August 2017 verbrachte Philip seine letzten Jahre überwiegend zurückgezogen auf Wood Farm auf dem Anwesen Sandringham. Die Königin ließ ihrem Ehemann dort völlige Freiheit und besuchte ihn nur gelegentlich am Wochenende. In der letzten Nacht seines Lebens entwischte der damals 99-Jährige seinen Krankenschwestern, bewegte sich mit seinem Rollator durch den Korridor und holte sich ein Bier, das er im Oak Room trank. Am nächsten Morgen stand er auf, nahm ein Bad, sagte, dass er sich nicht gut fühle, und verschied dann friedlich. Elizabeth habe die Haltung eingenommen, dass sie "absolut wütend" darüber gewesen sei, dass er wie so oft im Leben ohne Abschied gegangen sei.

Philip und Elizabeth waren über sieben Jahrzehnte verheiratet und hatten vier gemeinsame Kinder. Während der Corona-Pandemie lebte das Paar gemeinsam isoliert in Windsor Castle, wo sie von einem kleinen Team von 22 Mitarbeitern versorgt wurden. Bei ihrer Weihnachtsansprache 2020 zeigte die Queen nur ein einziges Familienfoto auf ihrem Schreibtisch – ein Bild von Philip in einem schlichten ovalen Rahmen. Aufgrund der Pandemie-Regelungen war Philips Beerdigung auf 30 Trauergäste beschränkt, wobei Elizabeth allein und maskiert in der St. George's Chapel saß. Die Königin selbst verstarb am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren, nachdem sie über 70 Jahre lang regiert hatte.

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Getty Images Prinz Philip (†99)

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Getty Images Prinz Philip und Queen Elizabeth II.

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Getty Images Die Bronzeskulptur von Queen Elizabeth II. und Prinz Philip, September 2024