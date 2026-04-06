Weihnachtsgrusel: Nick Jonas feiert sein Horrorfilmdebüt

Nick Jonas (33) wagt sich erstmals in eine große Horrorhauptrolle: An der Seite von Kathryn Newton (29) wird der Sänger im Weihnachts-Horrorfilm "White Elephant" zu sehen sein, wie das Branchenmagazin Deadline berichtet. Die beiden Stars stehen für das Projekt von MRC in Zusammenarbeit mit Radio Silence und Project X vor der Kamera. In dem Film geht es um acht Freunde, deren jährlicher festlicher Geschenktausch in ein tödliches Spiel ausartet. Die Produktion hat bereits diese Woche begonnen. Regie führt Eli Craig, der das Drehbuch gemeinsam mit JT Billings verfasste.

Die offizielle Beschreibung des Films lautet: "Acht Freunde. Ein Preis. Null Vertrauen. Ihr jährlicher festlicher Geschenketausch entwickelt sich zu einem gnadenlosen Spiel voller Weihnachtsgemetzel." Eli ist bekannt für seine Arbeit an der Horrorkomödie "Tucker & Dale vs. Evil" und zuletzt dem Slasher-Film "Clown in a Cornfield", der einen Eröffnungswochenendrekord für IFC Films aufstellte. Kathryn arbeitet erneut mit Radio Silence und Project X zusammen, nachdem sie kürzlich in "Ready or Not 2: Here I Come" mitgewirkt hatte, der Fortsetzung des Horrorfilms von 2019.

Für Nick ist "White Elephant" das nächste Filmprojekt nach "Power Ballad", einem neuen Musical-Dramedy, in dem er an der Seite von Paul Rudd (57) zu sehen ist und das im vergangenen Monat beim SXSW Festival Premiere feierte. Der Film kommt am 5. Juni in die Kinos. Außerdem wird der Musiker noch in diesem Jahr neben Dwayne Johnson (53), Jack Black (56) und Kevin Hart (46) im neuesten Jumanji-Film von Columbia Pictures zu sehen sein. Nick ist seit 2018 mit der Schauspielerin Priyanka Chopra (43) verheiratet, mit der er ein Kind hat. Kathryn war zuletzt in Filmen wie "Abigail", "Lisa Frankenstein" und dem Thriller "DreamQuil" zu sehen, den sie ebenfalls beim SXSW Festival präsentierte.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Nick Jonas und Kathryn Newton

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Getty Images Nick Jonas, 2025

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Getty Images Kathryn Newton, Schauspielerin