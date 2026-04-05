Joel Mattli verrät: Läuft da was mit Tanzpartnerin Malika?

Joel Mattli sorgt bei Let's Dance für Furore: Der Schweizer Sportler holte in der letzten Show gemeinsam mit seiner Tanzpartnerin Malika Dzumaev (35) die volle Punktzahl von der Jury – als erstes Paar dieser Staffel. Doch die Harmonie zwischen den beiden auf dem Parkett lässt bei Zuschauern die Gerüchteküche brodeln. Läuft zwischen Joel und Malika vielleicht mehr als nur ein professionelles Tanzverhältnis? Im Gespräch mit 20 Minuten stellt der 31-Jährige nun klar: "Wir verstehen uns super und das scheint man auch von außen zu spüren." Doch mehr stecke nicht dahinter, betont er. "Wir fokussieren uns voll aufs Tanzen", erklärt Joel und wischt die Datinggerüchte damit vom Tisch.

Trotz des Punkterfolgs zeigt sich Joel selbstkritisch. "Ich kann nie nur annähernd eine schöne, ganze Choreo tanzen", sagt er. Mit viel Fleiß und Vertrauen in seine Partnerin sei aber vieles möglich. Bis zum Finale am 29. Mai möchte er vor allem an seiner Technik feilen. Manchmal würden Arme oder Kopf eine eigene Choreografie tanzen, gibt er zu. Auch die Balance zwischen Spannung und Lockerheit bereite ihm Schwierigkeiten. Seine Teilnahme bei der RTL-Show hat allerdings auch Schattenseiten: Als Athlet bei "Ninja Warrior" spürt Joel bereits die Folgen des intensiven Tanztrainings. "Ich spüre, dass ich einiges an Griffkraft und Muskeln bereits auf dem Tanzparkett liegen gelassen habe", gesteht er. Gleichzeitig lehre ihm das Tanzen aber auch viel Neues über seinen Körper.

In der Show hat Joel nicht nur in Malika eine wichtige Unterstützung gefunden. Auch mit Tokio-Hotel-Schlagzeuger Gustav Schäfer (37), der bei den Fans hoch im Kurs steht, versteht sich der Zürcher bestens. "Ich verstehe mich mit Gustav seit der ersten Stunde super gut", erzählt Joel. Die beiden tauschen sich auch unter der Trainingswoche regelmäßig über Telefonate aus. "Ich freue mich, in ihm einen guten Freund gewonnen zu haben", schwärmt der Sportler. Am vergangenen Karfreitag-Wochenende durfte sich Joel erholen, da die Sendung anstelle der Liveshow ein Best-of zeigte. Die Zeit nutzte er, um bei Freunden und Familie Energie zu tanken.

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RTL / Willi Weber Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Joel Mattli und Malika Dzumaev bei "Let's Dance" 2026

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RTL / Stefan Gregorowius Malika Dzumaev und Joel Mattli bei "Let's Dance" 2026