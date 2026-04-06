So fand Olivia Munn nach Brustkrebs zurück zur Selbstliebe

Olivia Munn (45) weiß, was viele Frauen nach einer Brustkrebsdiagnose und den entsprechenden medizinischen Behandlungen durchmachen. Jetzt blickt die Schauspielerin auf einen besonderen Abend zurück, der sie 2023 nach dieser schwierigen Zeit in Sachen Selbstliebe einen gewaltigen Schritt nach vorn brachte. Wie sie im Interview mit People verrät, raffte sie sich im September 2023 erstmals wieder auf, um zur 50. Geburtstagsparty von James Marsden (52) in Los Angeles zu gehen. Eigentlich fühlte sie sich nach vier Eingriffen alles andere als wohl in ihrem Körper, doch für die Feier ihres Freundes machte sie sich schick und stylte sich im Hotel. Im Anschluss erlebte sie gleich zwei emotionale Höhepunkte auf einmal: Nicht nur fühlte sich Olivia an diesem Abend zum ersten Mal seit ihrer Diagnose wieder schön – auch ihr Partner John Mulaney (43) nutzte die Gelegenheit für den langersehnten Heiratsantrag.

"Ich hatte so eine großartige Zeit", erinnert sich Olivia an die Party, die jedoch bei weitem nicht das Highlight des Abends bleiben sollte. Direkt danach kam der Antrag – sorgfältig getimt, wie Olivia berichtet: "Er sagte: 'Ich wusste, dass du dich wirklich großartig fühlen willst, und ich wollte dir diesen Moment geben. Ich wusste nicht, wann es sein würde, aber als du sagtest, du wolltest auf diese Geburtstagsparty gehen und dir die Chance geben, dich schick zu machen, dachte ich: Das ist der perfekte Zeitpunkt'", schwärmt Olivia von Johns Worten. "Wenn ich nicht auf diese Party gegangen wäre, hätte er mir irgendwann einen Antrag gemacht, aber nicht in einem so perfekten Moment", fügt sie schmunzelnd hinzu. Olivia und John heirateten im Juli 2024. Inzwischen steht sie wieder regelmäßig mit ihrem Kumpel James vor der Kamera – in Staffel 2 von "Your Friends & Neighbors" bei Apple TV.

Olivia, die 1980 in Oklahoma geboren wurde, startete ihre Karriere vor der Kamera als Moderatorin, unter anderem bei der Gaming- und Popkultursendung "Attack of the Show!" beim US-Sender G4. Von dort wechselte sie schrittweise in die Schauspielerei und übernahm zunächst kleinere Rollen, bevor ihr mit der HBO-Serie "The Newsroom" der Durchbruch gelang. Es folgten Auftritte in Filmen wie Magic Mike und "X-Men Apocalypse", in denen sie sich auch im Blockbuster-Kino etablierte. Neben der Arbeit vor der Kamera ist Olivia auch hinter den Kulissen als Produzentin und Autorin tätig und baut ihr Profil kontinuierlich aus.

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Getty Images Olivia Munn im März 2024

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Instagram / oliviamunn John Mulaney und Olivia Munn im Mai 2023

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Getty Images John Mulaney und Olivia Munn, 2025

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