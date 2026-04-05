Ariel nach Krankenhaus-Drama: "Eine Konkurrenz weniger"

Dramatisches aus bei Reality Queens: Arielle Rippegather (35) musste ihre Teilnahme an der RTL-Show vorzeitig abbrechen. Die ehemalige DSDS-Teilnehmerin klagte im Luxuscamp plötzlich über starke Übelkeit und Schmerzen am ganzen Körper. "Ich kann noch nicht einmal aufstehen. Der ganze Körper tut weh", ächzte sie erschöpft. Ihre Teamkollegin Cecilia Asoro (29) riet ihr daraufhin, einen Arzt aufzusuchen. Die Beschwerden waren so gravierend, dass Arielle schließlich ins Krankenhaus gebracht werden musste, wo sie wegen einer Entzündung am Tropf hing. Per Videobotschaft meldete sie sich von dort und sagte: "Ich bin den Tränen nah. Ich hätte mich so gerne selbst verabschiedet."

Das Mitleid ihrer Teamkolleginnen hielt sich allerdings in Grenzen. "Ich werde sie jetzt nicht so vermissen, dass ich sage: Da fehlt was", kommentierte Cecilia das erzwungene Aus ihrer Mitstreiterin. Noch deutlicher wurde Namensvetterin Ariel (22), die kühl meinte: "Schade, aber ich denke mir: Eine Konkurrenz weniger." Ariels Kommentar spaltet die Fans. Wohingegen einige ihre Ehrlichkeit schätzen und in den sozialen Medien daran erinnern, dass es sich nun einmal um einen Wettbewerb handelt, zeigen sich andere entsetzt über das mangelnde Mitgefühl. Trotz Arielles krankheitsbedingtem Ausscheiden musste am selben Abend eine weitere Teilnehmerin die Show verlassen. Es traf Tanja Tischewitsch (36). Diese nahm die Entscheidung gelassen und freute sich auf ihren "Businessflug zurück".

Bei den Pink Piranhas dürfte man Tanja kaum vermissen, nachdem es zuvor zu Auseinandersetzungen mit Kader Loth (53) und Ginger Costello gekommen war. Selbst Hati Suarez, die bislang auf Harmonie bedacht gewesen war, hatte hinter Tanjas Rücken über sie gelästert und ihr vorgeworfen, zu nah an den Green Gekkos zu sein. Kader hatte in der Show sogar gedroht: "Wenn ich anfange, sie zu zerlegen, kommt sie hier nicht mehr lebend raus." Die 53-Jährige sorgt in der aktuellen Staffel von "Reality Queens" immer wieder für Schlagzeilen. Auf Instagram hatte sie zuletzt über massive Anfeindungen während der Dreharbeiten gesprochen und erklärt, dass besonders jüngere Reality-Newcomer sie wegen ihres Alters attackiert und beschimpft hätten. Auch hier wird der harte Konkurrenzkampf in der Show einmal mehr deutlich. Das bereits abgedrehte "Reality Queens"-Wiedersehen dürfte somit reichlich Sprengstoff bergen.

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Instagram / _ariel__61 Ariel, ehemalige Dschungelcamperin

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Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Realitystar

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Imago Kader Loth bei der 2‑Jahres‑Geburtstagsfeier des Restaurants Berg und Tal in Berlin