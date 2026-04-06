Olympia-Stars Junelle Bromfield & Noah Lyles haben Ja gesagt

Noah Lyles (28) und Junelle Bromfield haben sich am 4. April in Trenton, Georgia, das Jawort gegeben. Die beiden Olympioniken feierten ihre Traumhochzeit im Conservatory at Blackberry Ridge mit Familie und Freunden. Unter dem Motto "All Shades of Melanin" zelebrierten der US-amerikanische Sprinter und die jamaikanische Leichtathletin ihre Liebe mit einer Zeremonie, die beide Kulturen vereinte. Gegenüber Vogue schwärmte Junelle von dem besonderen Tag: "Es war definitiv eine Zeremonie der Einheit. Es war einfach unglaublich zu sehen, wie die verschiedenen Kulturen zu einer verschmolzen. Alle hatten Spaß, interagierten und waren voller Liebe."

Für ihren großen Auftritt wählte die Braut ein königliches Ballkleid von Pantora Bridal mit Schmuckakzenten und einem asymmetrischen Schulterriemen. Später am Abend wechselte sie in ein Spitzen-Minikleid mit Tüllschleppe zum Tanzen. Noah trug zur Trauung einen braunen Anzug seines langjährigen Modekooperationspartners Musika aus New York City. Als großer Anime-Fan ließ der Bräutigam jeden Anzug seiner Trauzeugen mit deren Lieblings-Anime-Charakter füttern. Für die Feier schlüpfte auch Noah in ein zweites Outfit, inspiriert von seinem Look von der Met Gala After-Party. "Auf keinen Fall wollte ich mir die Show stehlen lassen und in Sachen Mode übertroffen werden. Ich musste mithalten", erklärte er.

Noah und Junelle lernten sich kennen, nachdem die Athletin ihm 2018 eine Instagram-Nachricht schickte. "Junelle entschied sich, in meine DMs zu sliden und stellte mir die Frage: 'Kannst du kochen?'", erzählte Noah. Daraus entwickelte sich eine siebenjährige Geschichte voller Höhen und Tiefen, bevor die beiden vor wenigen Tagen schließlich den Bund der Ehe schlossen. Am Ende der Hochzeitsfeier erhellte ein Feuerwerk den Himmel. Kaum war die letzte Rakete verglüht, setzte Regen ein. "Ich denke, das war magisch", so die frischgebackene Ehefrau.

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Getty Images Junelle Bromfield und Noah Lyles bei der GQ Men of the Year Party im Bar Marmont in Los Angeles

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Instagram / junellebromfield Junelle Bromfield, Athletin

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Instagram / junellebromfield Noah Lyles und Junelle Bromfield, Olympia-Stars

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