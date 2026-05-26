Supermodel Natalia Vodianova (44) erwartet ihr sechstes Kind

Natalia Vodianova (44) ist wieder schwanger! Das russische Supermodel verkündete die freudige Nachricht mit einem Paukenschlag: Sie ziert das Sommer-Cover der Vogue France und präsentiert dort stolz ihren Babybauch in einem blauen Minikleid. Es ist bereits ihr sechstes Kind – und das dritte mit ihrem Ehemann, dem Christian-Dior-CEO Antoine Arnault. Dieser entstammt einer der reichsten Familien der Welt: Sein Vater Bernard Arnault leitet den Luxusgüterkonzern LVMH, dem rund 75 Marken wie Louis Vuitton, Christian Dior, Tiffany & Co. und Sephora gehören.

Die Redaktion erfuhr bereits früh von der Schwangerschaft. "Zwischen zwei Modenschauen, Anfang des Jahres, vertraute mir Natalia Vodianova an, dass sie schwanger ist", schrieb die Leiterin Claire Thomson-Jonville in einem Instagram-Post zur neuen Ausgabe. Sie schwärmte: "Ihr sechstes Kind, mit 44. Ich wusste sofort, dass sie unser Sommer-Cover-Star sein muss." Natalia bringt bereits drei Kinder aus ihrer ersten Ehe mit dem britischen Immobilienerben Justin Portman mit, mit dem sie von 2001 bis 2011 verheiratet war. Mit Antoine hat sie nun bereits zwei gemeinsame Kinder – das sechste Kind ist auf dem Weg.

Natalia und Antoine lernten sich 2008 bei einem Shooting für eine Louis-Vuitton-Kampagne kennen. Antoine schwärmte damals gegenüber W Magazine: "Ich erinnere mich, wie ich sie sah und mir innerlich der Kiefer herunterfiel. Natürlich ist sie wunderschön, aber sie hat etwas Undefinierbares. Es ist eine Aura, die sie umgibt." Nach ihrer Verlobung im Jahr 2019 heirateten die beiden 2020 beim Pariser Stadtrat. Natalia selbst wuchs unter ärmlichen Verhältnissen in Gorky, Russland, auf und half ihrer Mutter als Kind beim Obstverkauf auf der Straße. Mit 16 Jahren entdeckte sie ein Modelscout – der Beginn einer Weltkarriere, die sie zu einem der bekanntesten Gesichter der Modeindustrie machte.

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Getty Images Natalia Vodianova, März 2026

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Getty Images Antoine Arnault und Natalia Vodianova bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele Paris 2024

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Getty Images Natalia Vodianova und Antoine Arnault, März 2019

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