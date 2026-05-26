Düstere Nachrichten: Kronprinz Haakons Sorgen um Mette-Marit

Kronprinz Haakon (52) von Norwegen hat sich bei einer Pressekonferenz besorgt über den Gesundheitszustand seiner Frau Kronprinzessin Mette-Marit (52) geäußert. Laut dem norwegischen Magazin Dagbladet erklärte er dabei offen, dass es der Kronprinzessin nicht gut geht – und dass er ernsthafte Sorgen um sie hat. "Die Kronprinzessin ist schwer krank, und ich glaube, es ist ihr in letzter Zeit etwas schlechter gegangen. Ich mache mir Sorgen um ihre Gesundheit", sagte er demnach. Die Aussagen des Thronfolgers klingen alarmierend und zeigen, wie ernst die Lage offenbar ist.

Die Erkrankung seiner Frau hat laut Kronprinz Haakon auch direkte Auswirkungen auf seine Pläne für den Sommer. Auf der Pressekonferenz wurde er gefragt, ob er vorhabe, nach Nordamerika zu reisen, um Norwegen bei der Fußball-Weltmeisterschaft zu unterstützen – das Land nimmt damit erstmals seit Jahrzehnten wieder an einer WM teil. "Es wäre schön gewesen, zur WM zu fahren, ja. Aber die Kronprinzessin ist krank, also müssen wir damit umgehen", erklärte Haakon. Ein Trip zur Weltmeisterschaft scheint damit für ihn vorerst vom Tisch zu sein.

Kronprinzessin Mette-Marit kämpft bereits seit Jahren gegen ihre Krankheit. Im Jahr 2018 wurde bei ihr eine Lungenfibrose diagnostiziert – eine chronische Erkrankung, bei der das Lungengewebe vernarbt und die Atmung zunehmend erschwert wird. Die Erkrankung ist nicht heilbar. Die Kronprinzessin und Kronprinz Haakon sind seit August 2001 verheiratet und haben gemeinsam zwei Kinder. Kronprinzessin Mette-Marit bringt außerdem den Sohn Marius Borg Høiby (29) aus einer früheren Beziehung mit in die Ehe.

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo

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Getty Images Prinz Sverre Magnus, Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon, Norwegischen Verfassungstag im Mai 2026 in Skaugum

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit beim Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo, 2026