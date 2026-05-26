Lewis Hamilton feiert Bruder Nicolas' ersten Podiumssieg

Doppeltes Podiums-Glück für die Hamilton-Brüder: Lewis Hamilton (41) und sein jüngerer Bruder Nicolas Hamilton (34) haben am selben Sonntag einen ganz besonderen Meilenstein gefeiert. Während Lewis beim Formel-1-Grand-Prix von Kanada auf den zweiten Platz raste, stand Nicolas in England beim Lauf der British Touring Car Championship auf dem Podium und sicherte sich die Jack Sears Trophy. In einem emotionalen Instagram-Post erklärte Lewis: "Ich könnte nicht stolzer auf meinen Bruder Nicolas sein." Für die Brüder war es ein historischer Tag, denn beide standen am selben Tag auf einem Siegerpodium – tausende Kilometer voneinander entfernt, aber offenbar gedanklich ganz nah beieinander.

In seinem bewegenden Beitrag teilte der Ferrari-Star ein Foto, das Nicolas jubelnd mit seinem Pokal zeigt, und schwärmte: "Die Leidenschaft und Emotion in seinem Gesicht zu sehen, als er auf seinem ersten Podium stand, war so ein wunderschöner Moment." Lewis erzählte weiter, dass er seinen Bruder sofort nach dem Zieleinlauf angerufen habe. Gleichzeitig nutzte der Rennfahrer die Gelegenheit, um auf Instagram auf Barrieren im Motorsport hinzuweisen: "Motorsport ist nicht darauf ausgelegt, inklusiv zu sein. Es gibt so gut wie keinen Zugang für Menschen mit Behinderungen und keine Unterstützungssysteme, um das Spielfeld anzugleichen." Umso größer war für ihn der Moment, als Nicolas, der mit spastischer Zerebralparese lebt und 2015 als erster behinderter Fahrer in der BTCC Geschichte schrieb, nun endlich seinen langersehnten Podiums-Erfolg feiern konnte.

Lewis betonte in seinem Post, Nicolas habe trotz aller Hürden nie aufgegeben: "Trotz der Barrieren und der Menschen, die ihm sagten, es sei nicht möglich, hat er nie aufgehört. Er hat gekämpft, er hat sich angepasst, er hat ihnen das Gegenteil bewiesen." Sein Bruder werde für ihn immer der "kleine Bruder" bleiben, gleichzeitig sei er "zutiefst stolz auf den Anführer, den Sportler und den Mann, zu dem er geworden ist". Nicolas, der seit seiner Kindheit mit seiner Behinderung lebt und offen darüber spricht, kommentierte den Post kurz mit "Love you bro". Unter dem Beitrag tauchten Likes von Kris Jenner (70), David Beckham (51) und Lindsey Vonn (41) auf. Und auch das Umfeld von Kim Kardashian (45), mit der Lewis liiert ist, zeigte mit Reaktionen, wie sehr es sich mit den Brüdern über diesen besonderen Tag freut. "Ich habe immer gesagt, dass ich einen Pokal gewinnen wollte, aber ich wollte ihn nicht einfach geschenkt bekommen, und dieses Wochenende habe ich das Gefühl, dass ich ihn mir verdient habe", erklärte Nicolas bei BTCC.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicolas und Lewis Hamilton bei den GQ Awards 2019 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images Lewis Hamilton schiebt den Rollstuhl seines Halbbruders Nick Hamilton vor dem Großen Preis von Belgien in Spa-Francorchamps

Anzeige Anzeige

Imago Lewis Hamilton mit seinem Bruder Nicolas Hamilton beim United States Grand Prix in Austin, Oktober 2017