Mögliche Todesursache von Influencer Gabriel Ganley enthüllt

Bodybuildingstar Gabriel Ganley ist tot – nun kommt eine mögliche Ursache für das plötzliche Ableben des 22-Jährigen ans Licht. Der brasilianische Fitness-Influencer wurde am 23. Mai leblos in seiner Wohnung in São Paulo aufgefunden. Laut dem brasilianischen Portal G1 Globo, dem die Sterbeurkunde vorliegt, führt das Dokument eine hypertrophe Kardiomyopathie als Todesursache an – eine Erkrankung, bei der sich der Herzmuskel verdickt.

Die Ermittlungen zu Gabriels Tod dauern allerdings noch an. Wie das Portal unter Berufung auf die zuständige Behörde für öffentliche Sicherheit berichtet, wartet die Polizei noch auf die endgültigen Ergebnisse der forensischen Untersuchungen des Rechtsmedizininstituts, bevor eine offizielle Todesursache festgestellt werden kann. Ein Freund hatte Gabriel leblos in der Küche seiner Wohnung entdeckt, nachdem Familie und Freunde ihn rund zwei Tage lang nicht hatten erreichen können. Spuren von Fremdverschulden lagen keine vor.

Gabriel begeisterte ein riesiges Online-Publikum mit seinem Trainingsalltag, seinem durchtrainierten Körper und seiner offenen Art. Auf Instagram folgten dem Social-Media-Star rund 2,3 Millionen Menschen, auf TikTok brachte er es auf weitere 1,3 Millionen Fans, dazu kamen Hunderttausende Abonnenten auf YouTube. In den vergangenen Monaten hatte der Athlet immer wieder Momente mit Anhängern auf Events und Meet-and-Greets geteilt, bei denen er sichtlich die Nähe zu seinen Unterstützern suchte. Sein Sponsor, die brasilianische Nahrungsergänzungsmittelmarke Integralmedica, betonte in einem Trauerpost, dass Gabriels Charisma, seine Präsenz und seine Leidenschaft für das Leben bei allen in Erinnerung bleiben werden, die ein Stück des Weges mit ihm gegangen sind. "Wir haben weit mehr als einen talentierten und engagierten Athleten mit einer glänzenden Zukunft vor sich verloren. Wir haben einen Sportinfluencer verloren, der täglich Tausende von jungen Menschen mit seiner Energie, Disziplin und Authentizität inspirierte", heißt es in dem Instagram-Beitrag des Unternehmens. Die abschließenden forensischen Ergebnisse sollen zeitnah vorliegen.

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Instagram / ganleygabriel Gabriel Ganley, Fitness-Influencer

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