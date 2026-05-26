Taylor Swift geht bei AMAs trotz 8 Nominierungen leer aus

Taylor Swift (36) erlebt bei den American Music Awards 2026 eine herbe Preisflaute: Die Sängerin ging am Montagabend in Las Vegas trotz stolzer acht Nominierungen, unter anderem für das Album und die Single des Jahres, komplett leer aus. Die Abräumer des Abends waren Sabrina Carpenter (27) und BTS. Damit blieb der Superstar bereits zum zweiten Mal in Folge ohne Trophäe, wie unter anderem das Portal People zusammenfasst. Schon 2025 stand Taylor mehrfach auf der Nominierungsliste, nahm am Ende aber keinen der begehrten Preise mit nach Hause. In diesem Jahr war die Musikerin zudem gar nicht erst im Saal, als die Gewinner verkündet wurden – sie hatte ihre Teilnahme im Vorfeld abgesagt.

Dabei gehört Taylor eigentlich zu den ganz großen Siegerinnen der American Music Awards. Die Popikone hält mit insgesamt 40 gewonnenen AMAs den Rekord und liegt damit deutlich vor Michael Jackson (†50), der es auf 24 Auszeichnungen brachte. Umso bemerkenswerter wirkt nun die Serie der verpassten Ehrungen in den vergangenen beiden Jahren. Vor der Verleihung äußerte sich die diesjährige Moderatorin Queen Latifah (56) zum Phänomen Taylor und outete sich als Fan der Sängerin: "Als ihre Platten gespielt wurden, gab es eine Menge Mädchen, die so aussahen wie sie und sich mit diesen Songs identifizieren konnten. Sie schrieb über das, was viele junge Mädchen fühlten, und junge Menschen im Allgemeinen." Taylor wirke wie jemand, "der sich für die Leute einsetzen wollte, anstatt auf sie herabzuschauen."

Trotz der Awardpleite ist Taylor derzeit alles andere als auf Tauchstation: Laut People verbringt sie viel Zeit in New York, wo sie parallel an neuen Projekten arbeitet und sich um ihre privaten Pläne kümmert. Die Musikerin schwänzte die Awardshow nicht für einen ruhigen Sofaabend, sondern scheint ihre Prioritäten gerade an anderer Stelle zu setzen. Im Mittelpunkt ihres Alltags steht aktuell vor allem ihre Beziehung mit Footballstar Travis Kelce (36). Kurz vor der Verleihung feuerten die beiden gemeinsam die Cleveland Cavaliers bei einem Playoff-Spiel an und wirkten dabei sichtlich gelöst. Medienberichten zufolge nutzt das Paar die Zeit in New York, um Details für die wohl größte, bevorstehende Promihochzeit im Juli zu klären.

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Imago Taylor Swift während der Eröffnungsshow der The Eras Tour in Australien, 16. Februar 2024

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce bei Spiel 3 der Eastern Conference Finals in Cleveland, Mai 2026

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Getty Images Taylor Swift und Travis Kelce beim NBA-Spiel Knicks vs. Cavaliers in Cleveland, Mai 2026