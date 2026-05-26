Angelina Jolies Sohn erstrahlt mit knalliger neuer Haarfarbe

Mit einem auffälligen neuen Look hat Knox Jolie-Pitt (17) am Memorial Day in Los Angeles für Aufsehen gesorgt. Der 17-jährige Sohn von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62) wurde nach einer Muay-Thai-Stunde mit leuchtend orangefarbenen Haaren gesichtet – ein echter Hingucker auf Fotos, die TMZ veröffentlichte. Der neue Style passt so gar nicht zu seinem sonst eher zurückhaltenden Auftreten. Knox, der modisch normalerweise die unauffällige Variante bevorzugt, zeigte sich diesmal von einer deutlich mutigeren Seite.

Beim Muay Thai ist der Teenager kein Neuling mehr – er trainiert die Kampfsportart schon seit Jahren. Seine Mutter Angelina und seine Zwillingsschwester Vivienne Jolie-Pitt (17) haben ihn dabei in der Vergangenheit bereits bei Wettkämpfen angefeuert und lautstark unterstützt. Ob auch Vater Brad irgendwann am Ring auftaucht, um ihm zuzuschauen, ist bislang offen.

Knox ist eines von sechs Kindern des einstigen Hollywoodpaares und gehört zu den wenigen Geschwistern, die den Nachnamen Pitt noch in ihrem Namen tragen. Die Trennung von Angelina und Brad hatte seinerzeit weltweit für Schlagzeilen gesorgt: Die Schauspielerin hatte die Scheidung im Jahr 2016 eingereicht, der Rosenkrieg zwischen den beiden zog sich jedoch über viele Jahre hin. Seitdem sind die Kinder vor allem an der Seite ihrer Mutter aufgewachsen.

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Getty Images Angelina Jolie und Knox Jolie-Pitt, November 2024

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Getty Images Brad Pitt und Angelina Jolie im Januar 2015

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Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021