Jessica Alba und Danny Ramirez genießen heiße Küsse im Meer

Jessica Alba (45) und Danny Ramirez (33) gönnen sich eine Extraportion Romantik in der Sonne Floridas: Am Memorial Day wurden die Schauspielerin und ihr Freund am Strand von Miami Beach gesichtet, wo sie sich im Wasser kaum voneinander lösen konnten. Wie Page Six und das Portal TMZ berichten, küssten sich Jessica und Danny innig in den Wellen, umarmten sich immer wieder und wirkten völlig in ihrer eigenen Welt. Die Hollywoodschönheit schlang im Meer sogar die Beine um ihren Partner, während er sie eng an sich zog. Später hielten sich die beiden eng umschlungen im flachen Wasser, lachten gemeinsam und ließen die Sonne auf sich scheinen, wie die Fotos zeigen.

Für ihren Strandtag setzte Jessica auf einen auffälligen Bikini mit Zebraoptik, den sie mit einem leichten weißen Wrap und Sonnenbrille kombinierte. Danny trug beige Badeshorts und eine braune Basecap, die er für den intensiven Knutschmoment kurzerhand nach hinten drehte, um noch näher an sie heranzurücken. Nachdem sich das Paar im Wasser ausgetobt hatte, machte es sich auf den Liegen bequem. Jessica streckte sich auf ihrem Strandstuhl aus, um an ihrem Teint zu arbeiten, während der "Top Gun: Maverick"-Star sich immer wieder zu ihr hinüberlehnte. Miami scheint für die beiden längst zum Lieblingsziel geworden zu sein: Schon im Februar wurden sie an gleicher Stelle gemeinsam beim Sonnenbaden erwischt, zuvor hatten Paparazzi sie im vergangenen Sommer bei einem Pärchenurlaub in Cancún abgelichtet.

Die Beziehung von Jessica und Danny wächst damit weiter sichtbar im Rampenlicht – und doch wirken die gemeinsamen Momente betont entspannt. Erste Pärchenfotos der beiden entstanden im Juli des vergangenen Jahres während ihres Trips nach Mexiko, nur wenige Monate nachdem Jessica die Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Cash Warren (47) eingereicht hatte. Mit dem Filmproduzenten war die dreifache Mama fast 17 Jahre verheiratet, die Ex-Partner betonen bis heute ihr respektvolles Verhältnis und die gemeinsame Verantwortung für die Kinder. In Miami zeigte sich die Schauspielerin zuletzt bereits bei einem Dinner an ihrem 45. Geburtstag sehr innig mit Danny. "Ich gehe mit mehr Gelassenheit, mehr Freude, mehr Dankbarkeit und einer tieferen Liebe zu den Menschen, die mein Leben zu dem machen, was es ist, in das kommende Jahr", schrieb Jessica auf Instagram.

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba und Danni Ramirez, Miami 2026

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Instagram / jessicaalba Jessica Alba in Miami, Februar 2026

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Instagram / dannyramirez Jessica Alba und Danny Ramirez bei der Baby2Baby Gala 2025