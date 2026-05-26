Gülcan Kamps über den langen Weg zu erfülltem Kinderwunsch

Gülcan Kamps (43) ist Ende April zum zweiten Mal Mutter geworden und genießt gemeinsam mit ihrem Mann Sebastian Kamps das Leben als vierköpfige Familie. Jetzt meldet sie sich via Instagram zu Wort und gibt einen seltenen Einblick in die Hürden, die sie auf dem Weg dorthin überwinden musste. "Träume können wahr werden", beginnt sie ihren Beitrag und erklärt, dass der Wunsch nach einem Kind vor rund zehn Jahren das erste Mal wirklich in ihr aufgekommen sei. Der Weg dorthin sei alles andere als einfach gewesen: "Es war wild! Sehr!", schreibt die Moderatorin. Gleichzeitig habe sie aber immer daran geglaubt, eines Tages zwei Kinder um sich zu haben.

Trotz aller Schwierigkeiten habe Gülcan ihren Traum nie aufgegeben – und ist dafür heute umso dankbarer. "Der Weg dahin war steinig, oder nennen wir es felsig. Ich bin so dankbar, dass ich meinen Traum nicht über Bord geworfen habe!", schreibt sie auf Social Media. Mit diesen Worten richtet sie sich auch direkt an andere Frauen in ähnlichen Situationen: "Ladys, ich möchte euch sagen... Bleibt dran, kämpft und gebt nicht so schnell auf. Ganz egal, wie unerreichbar und groß eure Träume wirken."

Schon vor rund fünf Wochen hatte Gülcan Kamps die Geburt ihres zweiten Kindes bei Instagram verkündet. Zu einem Foto von sich im langen Kleid schrieb sie damals nur: "Herzlich willkommen, Baby Kamps 2." Mehr verriet sie nicht. Weder Name noch Geschlecht wurden öffentlich. Genau wie schon beim ersten Kind hielt sie diese Details unter Verschluss. In den Kommentaren gab es dafür jede Menge Glückwünsche. Auch Riccardo Simonetti (33) und Alexandra Bechtel schrieben: "Herzlichen Glückwunsch!"

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IMAGO / ThomasReiner.pro Gülcan Kamps, Moderatorin

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ActionPress / Krick, Jens Gülcan Kamps im Februar 2020

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Imago Riccardo Simonetti auf dem Red Carpet bei DIE GALA im Musical Dome Köln am Welt-Aids-Tag