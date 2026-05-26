Jesse Williams und Alejandra erwarten gemeinsamen Nachwuchs

Jesse Williams (44) und seine Partnerin Alejandra Onieva schweben im absoluten Babyglück: Die spanische Schauspielerin erwartet ihr erstes gemeinsames Kind mit dem Grey's Anatomy-Star. Vor wenigen Tagen zeigte Alejandra auf Instagram stolz ihren wachsenden Babybauch und machte damit die Schwangerschaft öffentlich. Nun wurden die beiden in Los Angeles gesichtet, wo Alejandra zunächst alleine beim Lebensmitteleinkauf fotografiert wurde, bevor sie sich am Freitag zum Mittagessen mit Jesse traf. Die Aufnahmen, die Just Jared vorliegen, zeigen das Paar entspannt und vertraut im Alltag – ein seltener Einblick in ihr sonst eher zurückhaltend gelebtes Privatleben.

Kennengelernt haben sich Jesse und Alejandra am Set der Prime-Video-Serie "Hotel Costiera", in der beide eine Rolle übernommen haben. Kurz vor der Premiere des Formats im September 2025 machten sie ihre Liebe öffentlich, als sie in Mailand händchenhaltend und turtelnd auf offener Straße gesichtet wurden. Wenige Wochen später standen sie in Rom gemeinsam auf dem roten Teppich zur Serienpremiere, die inzwischen weltweit für Prime-Video-Abonnenten abrufbar ist. Für Jesse ist es nicht das erste Mal, dass er Vater wird: Aus seiner Ehe mit Aryn Drake-Lee (44) bringt der Schauspieler bereits zwei Kinder mit, mit denen er sich nach einer langwierigen Scheidung das Sorgerecht teilt.

In den vergangenen Monaten sorgten Jesse und Alejandra bereits mit ihrer heimlichen Hochzeit für Schlagzeilen, denn die Trauung soll in einem sehr kleinen Rahmen und fernab der Öffentlichkeit stattgefunden haben. Wie TMZ damals berichtete, soll die Zeremonie schon vor einigen Monaten stattgefunden haben. Angeblich so diskret, dass nichts nach außen drang. Keine Fotos, keine offiziellen Details, kein großes Aufsehen. Bestätigt wurde das Ganze allerdings nicht. Die Managements der beiden sollen sich laut dem Bericht auf Anfrage nicht geäußert haben. Offiziell blieb damit offen, ob es wirklich schon ein "Jawort" gab.

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ActionPress Jesse Williams und Alejandra Onieva

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Instagram / alex_onieva Alejandra Onieva, Mai 2026

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ActionPress Jesse Williams und Alejandra Onieva in Mailand

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