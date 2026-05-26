Ex-Playmate enthüllt Details aus Melania Trumps WG-Leben

Spannende Einblicke in die Vergangenheit von Melania Trump (56): Das schwedische Ex-Playmate Victoria Silvstedt (51) hat jetzt gegenüber Mirror pikante Details aus ihrer gemeinsamen Zeit mit der heutigen US-First-Lady ausgepackt. Bevor Melania ihren Ehemann Donald Trump (79) kennenlernte, teilte sie sich in den 1990er-Jahren als aufstrebendes Model unter ihrem Geburtsnamen Melania Knauss eine WG in Paris mit der Schwedin. Obwohl sie heute keinen Kontakt mehr haben, zog Victoria eine durchweg positive Bilanz zum Charakter der späteren Präsidentengattin: "Sie war süß, bodenständig, aber auch extrem entschlossen. Melania wusste genau, was sie wollte."

Dieser eiserne Wille zeigte sich damals offenbar nicht nur bei der Karriereplanung, sondern auch im Alltag der beiden Schönheiten. Besonders lebhaft erinnert sich Victoria an Melanias strikte Fitnessgewohnheiten und ihren extremen Beauty-Fokus in der gemeinsamen Pariser Wohnung: "Nach einem Thunfischsalat wollte sie sofort Treppen hochrennen, um Kalorien zu verbrennen." Zudem eiferte die Slowenin schon damals ganz gezielt einer absoluten Hollywood-Ikone nach. "Eines Tages sagte sie zu mir: 'Ich will aussehen wie Sophia Loren'", erinnert sich die Schwedin – und fügt bewundernd hinzu: "Heute sieht sie tatsächlich so aus. Ihre Schönheit ist unglaublich."

Während Melania über ihre große Liebe den Weg in die Weltpolitik einschlug, blickt Victoria selbst auf eine glamouröse Modelkarriere zurück. 1997 wurde sie zum "Playmate des Jahres" gekürt und zog in Hugh Hefners (†91) legendäre Playboy-Mansion in Los Angeles ein, an die sie – im Gegensatz zu anderen Frauen – nur gute Erinnerungen hat. Über den 2017 verstorbenen Medienmogul verliert sie bis heute nur wertschätzende Worte; er sei ihr gegenüber stets ein absoluter Gentleman gewesen. Die wilde Zeit in Kalifornien hat die Schwedin inzwischen aber längst hinter sich gelassen: Heute genießt sie ihr luxuriöses Leben an der Côte d’Azur in Monaco.

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Getty Images Victoria Silvstedt, Donald Trump and Melania Knauss bei der Playboy-50-Jahr-Feier in New York, Dezember 2003

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Getty Images Donald und Melania Trump in Mar-a-Lago in Palm Beach, Florida, 31. Dezember 2025

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Getty Images Victoria Silvstedt im Oktober 2019