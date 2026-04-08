Wegen Bushidos Vergangenheit: DSDS-Fans üben scharfe Kritik

Mit dem Start der 22. Staffel von DSDS hat RTL eine Jury zusammengestellt, die für Gesprächsstoff sorgt. Neben Stammjuror Dieter Bohlen (72) und Ballermannsängerin Isi Glück (35) nimmt in dieser Runde erstmals Rapper Bushido (47) auf dem Jurorenstuhl Platz. Diese Besetzung stößt einem Teil des Publikums bitter auf. Im Netz mehren sich die kritischen Stimmen, die nicht Bushidos Jurorenkompetenz infrage stellen, sondern seinen Charakter. Viele seiner früheren Songtexte enthalten gewaltverherrlichende, frauenfeindliche und homophobe Inhalte. Hinzu kommen seine langjährigen Verbindungen ins Berliner Clankriminellen-Milieu, insbesondere seine enge Beziehung zu Arafat Abou-Chaker, von dem er sich erst in jüngerer Vergangenheit öffentlich distanziert hat. Für viele Fans reicht das nicht aus, um einen Neuanfang glaubhaft zu machen.

Auf der Plattform X entlud sich die Frustration zahlreicher Zuschauer unmittelbar nach der Ausstrahlung. Besonders RTL gerät dabei ins Kreuzfeuer, dem vorgeworfen wird, einen Mann mit belasteter Biografie ohne kritische Einordnung zu präsentieren. "RTL zieht Bushido eine weiße Weste an. Erbärmlich", schrieb ein Nutzer. Eine Zuschauerin äußerte, dass Bushido für sie als Frau schlicht nicht tragbar sei und fragte RTL direkt, weshalb er überhaupt dabei sei. Ein weiterer Zuschauer zog bereits persönliche Konsequenzen und erklärte, die Sendung in dieser Staffel zu boykottieren – mit Verweis auf Bushidos bekannte Texte. Bushido hat sich zu seiner bewegten Vergangenheit geäußert und versucht, seine heutige Rolle bei DSDS zu erklären. Sein damaliger Beef mit dem Ex-DSDS-Juror Kay One (41) habe dazu geführt, die gesamte Show pauschal zu attackieren. Dahinter stecke jedoch keine echte inhaltliche Überzeugung. "Es ist jetzt aber 11 Jahre her, ich bin auch 11 Jahre älter geworden. Zeiten ändern sich und vor allem Zeiten ändern dich", sagte Bushido laut TVSpielfilm.

Bei DSDS selbst gibt sich Bushido auffallend ruhig und zurückhaltend. In der Öffentlichkeit inszeniert er sich seit einigen Jahren verstärkt als fürsorglicher Familienvater, unter anderem in gemeinsamen Podcasts und TV-Projekten mit seiner Ehefrau Anna-Maria Ferchichi (44). Die neue Staffel der Castingshow läuft immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr bei RTL und wurde mit einem überarbeiteten Konzept ausgestrahlt, bei dem jede Folge einen kompletten Casting-Tag von Anfang bis Ende zeigt. Der Auftakt am Samstag verlief allerdings enttäuschend und markierte mit nur 0,36 Millionen Zuschauern aus der werberelevanten Zielgruppe den niedrigsten Startwert in der gesamten Geschichte des Formats.

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Imago Bushido beim Jubiläum "30 Jahre RTL Exclusiv" an Bord der Mein Schiff 7 im Hamburger Hafen, 27.09.2024

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RTL / Stefan Gregorowius DSDS-Jury 2026: Dieter Bohlen, Isi Glück und Bushido

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido bei der Bertelsmann Party 2025 in Berlin