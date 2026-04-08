Sharon Stone so glatt: Facelift oder nur geniales Make-up?

Sharon Stone (68) sorgte bei einem Auftritt in New York für Aufsehen und entfachte erneut Spekulationen über mögliche Schönheitsoperationen. Die Schauspielerin zeigte sich am Mittwoch in den SiriusXM Studios mit einem auffallend straffen Gesicht, das in den sozialen Medien für reichlich Gesprächsstoff sorgte. Auf dem roten Teppich präsentierte sich die "Basic Instinct"-Ikone in einer blutroten Lederjacke über einem schwarzen Oberteil und dunkelkhakifarbenen Hosen mit Schlitzen an den Beinen, wobei ihr Gesicht weder Falten noch Altersflecken aufwies. Mit rosafarbenem Make-up und ihrem blonden Haar in weichen Wellen posierte sie unter anderem mit Andy Cohen (57).

In den sozialen Medien überschlugen sich die Reaktionen auf Sharons jugendliches Erscheinungsbild. "Hat Sharon es Kris Jenner gleichgetan und sich einem umfassenden Facelifting unterzogen?", fragte ein Nutzer auf X, während ein anderer auf Reddit kommentierte: "Miss Stone sieht aus, als hätte sie sich liften lassen. Wie um Himmels willen sieht sie mit 68 so frisch aus?" Die Diskussionen um ihr Aussehen sind jedoch nicht neu. Die Schauspielerin, die nach eigenen Angaben mit Geistern spricht, hatte bereits 2013 gegenüber dem Magazin NEW YOU erklärt, dass sie nicht wisse, wie viele Ärzte versucht hätten, ihr ein Facelift zu verkaufen. "Ich habe mir sogar mal einreden lassen, es zu tun, aber als ich mir dann Bilder von mir ansah, dachte ich: Was wollen sie denn liften?", erklärte sie damals.

Sharon hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass sie in der Kunst des guten Alterns auch eine gewisse Sinnlichkeit in den Unvollkommenheiten sieht. Sie sei nicht besorgt über die Veränderungen in ihrem Gesicht, da sie im Laufe der Jahre großartige Wangenknochen gewonnen habe, die andere verlorene Merkmale ausgleichen würden. Dennoch räumte sie ein, dass Schönheitsoperationen für manche Menschen die richtige Wahl sein könnten, forderte jedoch strengere Regeln. Sie sprach sich dafür aus, dass vor jedem Eingriff ein therapeutisches Gespräch stattfinden sollte, da man eine Krankheit nicht mit kosmetischer Chirurgie behandeln könne. Die Schauspielerin, die durch Filme wie "Basic Instinct" an der Seite von Michael Douglas (81) bekannt wurde, hat in sozialen Medien auch bereits Rückblicke auf ihre Modelkarriere im Alter von 19 Jahren geteilt.

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Getty Images Sharon Stone bei den Fashion Awards 2025 in der Royal Albert Hall in London

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Getty Images Sharon Stone bei den AARP Movies for Grownups Awards im Beverly Wilshire Hotel, Beverly Hills, 10. Januar 2026

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Getty Images Sharon Stone, Hollywoodstar