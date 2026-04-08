Was läuft da? Blonde Frau sitzt auf Stefano Zarrellas Schoß

Ist Stefano Zarrella (35) etwa wieder frisch verliebt? In der Instagram-Story des Influencers lassen vor allem zwei Sequenzen das jetzt vermuten. In einem Video zeigt sich der Italiener mit einer blonden Frau, beide in Schwarz gekleidet, im Auto – er fährt, sie hält einen Blumenstrauß in der Hand. Die Turteltauben lächeln, genießen die Sonne und hören Musik. Stefano schreibt dazu nichts, aber setzt über die Köpfe der beiden ein vielsagendes weißes Herz.

In einem weiteren Video sagt der 35-Jährige: "So, an alle Männer: Rodenkirchen-Beach. Kommt mal hierhin, bereitet für eure Frauen ein Picknick vor, die werden sich freuen." Auch die blonde Frau läuft anschließend durchs Bild und winkt. In einer weiteren Sequenz sitzt sie sogar auf Stefanos Schoß – die Beine über seinem Oberschenkel, den Arm um ihn gelegt. Stefano lächelt sie glücklich und zufrieden an, mit der einen Hand hält er ihr Knie fest. "Schöner Tag gewesen", schreibt er dazu.

Um wen es sich bei der mysteriösen Frau handelt, das will Stefano wohl noch nicht mit seinen Fans teilen. Dass er aktuell glücklich verliebt ist, deutete der Bruder von Giovanni Zarrella (48) jedoch schon mehrfach an. Schon im vergangenen Dezember sorgte Stefano mit Aufnahmen, die ihn händchenhaltend mit einer Unbekannten zeigen, für Aufmerksamkeit. In der Vergangenheit datete er Romina Palm (26), die jetzt mit Unternehmer Christian Wolf (30) liiert ist. Auch eine Liaison mit Influencer Julian Claßens (32) Ex Tanja Makarić (29) wurde Stefano nachgesagt.

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Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrella und eine unbekannte Frau

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Instagram / stefanozarrella Eine unbekannte Frau und Stefano Zarrella im April 2026

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Getty Images Stefano Zarrella und Romina Palm

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