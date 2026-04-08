Kim Basinger ehrt Ex Alec Baldwin 24 Jahre nach Scheidung

Kim Basinger (72) hat ihren Ex-Mann Alec Baldwin (68) mit einer rührenden Geste überrascht. Die 72-jährige Oscarpreisträgerin teilte auf Instagram einen Clip aus ihrem gemeinsamen Film "The Marrying Man", um an dessen 35-jähriges Jubiläum zu erinnern. Doch damit nicht genug: Sie nutzte den Post auch, um Alec öffentlich zum Geburtstag zu gratulieren. "Ich möchte auch sagen, dass heute Alec Baldwins Geburtstag ist. Einen großen herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an Alec, meinen Co-Star. Ich wünsche ihm Gesundheit, Lachen und viele weitere wunderbare Jahre mit Familie und Freunden", schrieb die Schauspielerin. Der 68-Jährige zeigte sich in den Kommentaren sichtlich gerührt und antwortete: "Das ist bemerkenswert nett und völlig unerwartet. Danke, Vicki Vale, für meine Geburtstagswünsche."

Die öffentlichen Grüße kommen überraschend, denn die Ehe der beiden endete einst alles andere als harmonisch. Kim und Alec hatten sich 1990 am Set von "The Marrying Man" kennengelernt und 1993 geheiratet. Doch die Beziehung zerbrach im Jahr 2000, die Scheidung wurde 2002 finalisiert. Es folgte ein siebenjähriger Sorgerechtsstreit um ihre gemeinsame Tochter Ireland (30). Dass nun nach 24 Jahren so herzliche Worte zwischen den beiden fallen, scheint darauf hinzudeuten, dass die Wogen geglättet sind. Auch Ireland selbst kommentierte den Post ihrer Mutter begeistert: "Das sind meine Eltern! Deshalb bin ich so verdammt heiß!"

Heute sind Kim und Alec längst gemeinsame Großeltern. Ihre 30-jährige Tochter Ireland brachte 2023 Töchterchen Holland zur Welt, die sie mit ihrem Partner, dem Grammy-Gewinner RAC (41), großzieht. Das Model teilt gelegentlich familiäre Einblicke zwischen ihrer Mutter und der kleinen Enkeltochter. Alec heiratete 2012 erneut, und zwar Hilaria Thomas, mit der er mittlerweile sieben Kinder hat. Kim hingegen zog sich weitgehend aus der Öffentlichkeit zurück, ihr letzter Film war 2018 "Fifty Shades Freed".

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Getty Images Kim Basinger und Alec Baldwin im Jahr 1999

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Getty Images Ireland Baldwin mit ihrem Vater Alec

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Instagram / irelandirelandireland Kim Basinger und Tochter Ireland

Instagram / kim.basinger Kim Basinger und Tochter Ireland Baldwin