Darum fehlten Basti & Kerrin beim "Bauer sucht Frau"-Special

Bastian Stürmer und Kerrin Grapengeter waren beim Bauer sucht Frau-Special "Was ist auf den Höfen los?" nicht zu sehen, das am Ostermontag ausgestrahlt wurde. Während andere Paare der beliebten Kuppelshow Einblicke in ihren Alltag gewährten, fehlte das Paar aus der 21. Staffel. Auf Instagram meldeten sich die beiden nun mit einer Erklärung zu ihrer Abwesenheit. "Heute ist Ostermontag und ich bin wieder nicht allein", verkündete Bastian in einem Video mit Kerrin an seiner Seite. Die Realitystars wollten ihren Fans ein kleines Update geben, obwohl sie nicht in der TV-Sendung mit dabei waren.

Der Grund für ihr Fehlen war simpel: "Bei uns hat es zeitlich nicht gepasst mit dem Dreh, aber da kommt noch was." Doch die beiden versicherten ihren Fans, dass trotzdem noch etwas kommt. "Bei uns gibt es in Zukunft ganz viel Neues", kündigte die Blondine an und versprach: "Das werdet ihr auch noch sehen." Bastian legte nach und forderte die Fans auf: "Also seid gespannt." Schon in Kürze sollen die Anhänger des Paares erfahren, worum es sich bei dem neuen Projekt handelt. Was genau dahintersteckt, ließen die beiden allerdings noch offen.

Dass es nicht immer einfach zwischen den beiden gewesen ist, zeigte sich schon vor drei Monaten. Die Pferdebesitzerin hatte damals offen über die Herausforderungen einer Fernbeziehung gesprochen. "Eine Beziehung erfordert immer Mut. Man entscheidet sich dazu, einem anderen Menschen sein Herz zu schenken und darauf zu vertrauen, dass es nicht gebrochen wird", schrieb Kerrin zu gemeinsamen Bildern auf Social Media. Sie gab zu, dass eine Liebe auf Distanz "noch ein bisschen mehr als nur Mut" verlange. Besonders nach den intensiven Wochenenden zusammen fiel der Abschied schwer. "Die Vorfreude ist groß, die Zeit intensiv und doch immer zu kurz und der Abschied stets schwer", erzählte die Hofdame damals ihren Fans.

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Instagram / kerringrapengeter Basti und Kerrin, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2025

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