Gefängnis: Nina Kristin wurde Opfer von sexueller Gewalt

Realitystar Nina Kristin (43) macht ein erschütterndes Erlebnis öffentlich: Auf Instagram schildert die Blondine, dass sie Opfer sexueller Gewalt geworden ist. In einem langen Statement, das sie als schlichten Text auf weißem Hintergrund teilt, beschreibt sie, wie ein Mann sie gegen ihren Willen gepackt und sexuell angegriffen haben soll. Namen oder Details zu dem Täter nennt sie nicht. Stattdessen legt die TV-Bekanntheit den Fokus auf den Prozess, der nach ihrer Strafanzeige in Palma de Mallorca ins Rollen kam und nun in einem Urteil des dortigen Strafgerichts endete: "Ein Jahr und drei Monate Gefängnis. Das ist das Urteil für den Mann, der mich gegen meinen Willen gepackt und sexuell angegriffen hat."

Der Weg dorthin sei jedoch besonders belastend gewesen. "Nachdem ich Anzeige erstattet habe, wurde ich über Monate eingeschüchtert und gedemütigt", schreibt das Playmate. Trotzdem sei sie vor zwei Wochen in den Gerichtssaal gegangen und habe ihre Geschichte erzählt – während der verurteilte Mann direkt hinter ihr gesessen habe. Die Staatsanwaltschaft Palma de Mallorca habe Anklage erhoben, das Gericht habe anschließend die Haftstrafe ausgesprochen. "Für mich persönlich bedeutet es, dass ich dieses dunkle Kapitel endlich abschließen kann, dass ich wieder Frieden finde. Diese Erfahrung hat mich erschüttert. Vielleicht auch gebrochen. Aber ich bin daran gewachsen. Ich bin als stärkere Frau daraus hervorgegangen", heißt es zudem in ihrem Statement.

Im weiteren Verlauf macht die Influencerin klar, dass sie ihre Geschichte auch für andere Betroffene teilt. Nina betont, sie verstehe jede Frau, die Angst habe, den Schritt zur Anzeige und vor Gericht zu gehen, denn es sei kein leichter Weg. Dennoch beschreibt sie ihn als Weg, der etwas verändern könne: "Wir Frauen sind mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung. Wir haben das Recht, selbst zu entscheiden, wer uns anfasst – und wer nicht." Abschließend betont sie, dass man nicht aufhören sollte, an der Gerechtigkeit festzuhalten: "In meinem Fall wurde der Täter verurteilt."

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Nina Kristin, It-Girl

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Instagram / nina__kristin Nina Kristin, Realitystar

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