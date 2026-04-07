Staffel-Traumpaar: Trennung bei Bauer Christopher & Pauline

Christopher Krebs und Pauline Bieri haben ihre Beziehung beendet. Das verkündete der Landwirt jetzt in einem emotionalen Statement auf Instagram. Die beiden galten als das Traumpaar der vergangenen Staffel von Bauer sucht Frau und begeisterten die Zuschauer mit ihrer Lovestory. "Manchmal kommt im Leben alles anders, als man es sich erhofft hat. Die Zeit bei 'Bauer sucht Frau' und vor allem die Zeit danach mit Pauline war für mich etwas ganz Besonderes", schrieb Christopher. Sie hätten gemeinsam viel erlebt, gelacht und eine intensive, wunderschöne Zeit miteinander geteilt, für die er sehr dankbar sei.

Die Entscheidung zur Trennung sei ihm alles andere als leicht gefallen, betonte der Realitystar weiter. Nach einiger Zeit habe er jedoch gemerkt, dass es für sie als Paar langfristig nicht der richtige Weg sei. "Ich blicke dennoch mit einem Lächeln auf das zurück, was wir hatten und nehme viele schöne Erinnerungen mit", erklärte Christopher in seinem Statement. Er wünsche Pauline von Herzen nur das Beste für ihren weiteren Weg und bezeichnete sie als tollen Menschen. Außerdem bedankte er sich bei seinen Followern für den Support und die Nachrichten.

Die Beziehung von Christopher und Pauline war von Anfang an nicht einfach. Die beiden führten eine Fernbeziehung und pendelten zwischen ihren Wohnorten hin und her. Gemeinsame Zeit zu finden, gestaltete sich aufgrund von Christophers Schichtsystem als besonders schwierig. Pauline versuchte daher oft, freitags früh von der Arbeit loszukommen, um ein möglichst langes Wochenende mit ihrem Partner verbringen zu können. Trotz der Trennung blickt Christopher nun optimistisch in die Zukunft und möchte nach vorne schauen.

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Instagram / christopher__krebs Pauline und Christopher von "Bauer sucht Frau", Januar 2026

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RTL Pauline und Christopher, "Bauer sucht Frau" 2026

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RTL Christopher und Pauline, "Bauer sucht Frau" 2026