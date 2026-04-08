Nach enthüllter Identität: Eheurkunde von Banksy aufgetaucht

Der geheimnisvolle Streetart-Künstler Banksy soll bereits im Jahr 2006 in Las Vegas geheiratet haben. Das berichtet die New York Post, der nach eigenen Angaben die Heiratsurkunde vorliegt. Demnach gab sich der Brite damals in der "Chapel of the Bells" auf dem berühmten Strip der Glücksspielmetropole das Jawort mit Joy Millward, die zu dieser Zeit als Mitarbeiterin für den Labour-Abgeordneten Austin Mitchell tätig war. Die schlichte Zeremonie kostete lediglich umgerechnet 125 Euro und beinhaltete den Pfarrer, Hintergrundmusik sowie die Nutzung der Kapelle. Das Paar erschien ohne Gäste zur Trauung und nahm die hauseigene Trauzeugin Mary E. Block in Anspruch.

Ein ehemaliger Angestellter der Kapelle bestätigte der New York Post die Hochzeit, konnte sich aber an konkrete Details nicht mehr erinnern. "2006 haben wir etwa 40 bis 70 Hochzeiten pro Woche durchgeführt, daher sind meine Erinnerungen etwas verschwommen", erklärte er dem Blatt. Die Trauzeugin Mary sei inzwischen im Ruhestand, der Pfarrer, der die Eheschließung vollzogen habe, bereits verstorben. Aus dem Zertifikat geht zudem hervor, dass Banksy und Joy damals in einer nur 31 Quadratmeter großen Wohnung in der Old Street im Londoner East End wohnten. Die "Chapel of the Bells", die seit 1957 Paare traut, bietet kuriose Hochzeitsoptionen an – dort kann man sich verkleidet als Elvis (43), Marilyn Monroe (†36) oder sogar als ägyptischer Pharao das Jawort geben.

Dass auf der Heiratsurkunde der Name Robin Gunningham steht, dürfte kaum noch überraschen. Erst vor Kurzem hatten Recherchen der Nachrichtenagentur Reuters ergeben, dass der Brite aus Bristol höchstwahrscheinlich die wahre Identität hinter dem weltberühmten Pseudonym ist. Die Reporter hatten dafür Gerichts- und Polizeidokumente aus New York ausgewertet, die Robin mit einer illegalen Graffiti-Aktion während der Fashion Week im Jahr 2000 in Manhattan in Verbindung brachten. Auch Robert Del Naja (60), Sänger der Band Massive Attack und selbst früher Graffitikünstler aus Bristol, wurde immer wieder verdächtigt. Jahrzehntelang war die Identität von Banksy eines der größten Geheimnisse der Kunstwelt – seine Schablonengraffitis tauchen über Nacht an Mauern rund um den Globus auf, doch wer dahintersteckt, blieb lange im Dunkeln.

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Matt Cardy / Freier Fotograf / Getty Images Graffiti von Banksy

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Getty Images Passant vor einem Banksy-Kunstwerk in Manhattan, März 2018

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Carl De Souza / Freier Fotograf / Getty Images Robert Del Naja, Gründungsmitglied der Band Massive Attack

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