Karina Wagner stellt klar: Sie stillt ihren Sohn Romeo nicht

Karina Wagner (30) teilt wenige Tage nach der Geburt ihres Sohnes sehr persönliche Einblicke in ihren neuen Mamaalltag. In einer ausführlichen Fragerunde auf Instagram beantwortet der Realitystar nun die neugierigsten Fragen seiner Community und stellt eine Sache ganz klar: Karina stillt Baby Romeo nicht. Die 30-Jährige erklärt: "Die Frage kam einfach am häufigsten und auch wenn viele die Antwort trotzdem verurteilen: Ich stille nicht und habe meine Gründe, warum es so ist."

Welche Gründe dahinterstecken, möchte die frischgebackene Mutter allerdings nicht öffentlich machen. Stattdessen macht sie deutlich, dass ihr die Tragweite des Themas bewusst ist und sie mit kritischen Reaktionen rechnet. "Ich bin trotzdem mal gespannt, wie viele mir gleich schreiben werden", hält sie fest. Ganz ohne Details bleibt Karina aber nicht: Auf die Frage nach den Geburtsdaten verrät sie außerdem, dass Romeo bei seiner Geburt "52 Zentimeter groß war und 3.235 Gramm" auf die Waage brachte.

Für Karina und ihren Partner Steffen Vogeno ist es das erste gemeinsame Kind. Romeo kam mithilfe eines Kaiserschnitts zur Welt. Bereits kurz nach der Entbindung hatten die Influencer berichtet, dass die Geburt alles andere als unkompliziert verlaufen und die Entbindung von dramatischen Momenten geprägt war. Umso größer scheint nun die Erleichterung, ihren Sohn gesund im Arm halten zu können und in kleinen Schritten in den Familienalltag zu starten. Auf Social Media lässt die ehemalige Make Love, Fake Love-Kandidatin ihre Fans immer wieder an diesem aufregenden Lebensabschnitt teilhaben und zeigt, wie sie sich gemeinsam mit Steffen in ihrer neuen Rolle einfindet.

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Instagram / valentinakarina Karina Wagner, Reality-TV-Star

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, August 2025

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Instagram / valentinakarina Steffen Vogeno und Karina Wagner, April 2026

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