Emily Ratajkowski oben ohne: Freizügige Fotos aus Tokio

Emily Ratajkowski (34) zeigt sich in Tokyo von ihrer gewohnt freizügigen Seite. Das Model teilte auf Instagram eine Reihe heißer Schnappschüsse von ihrem Trip in die japanische Hauptstadt, die sie kürzlich postete. Auf einem besonders gewagten Foto posiert die 34-Jährige oben ohne vor einem Badezimmerspiegel und trägt dabei lediglich einen knappen schwarzen Slip. Während ihr Handy strategisch ihr Gesicht verdeckt, kommt ihr durchtrainierter Bauch voll zur Geltung. Ihre charakteristischen brünetten Wellen fallen ihr über den Rücken, im Hintergrund ist ein ungemachtes Bett zu sehen. "Japan! Ich habe dich vermisst! Ich liebe dich!", schrieb Emily zu der Fotostrecke, die auch Aufnahmen von charmanten Tokioter Gassen zeigt.

Die Bildergalerie gewährt weitere private Einblicke in Emilys Auslandsreise. Auf einem Foto wirft sie, mit einem übergroßen, gemütlichen Mantel bekleidet, spielerisch zwei Peace-Zeichen in die Kamera. Ein weiteres Bild zeigt sie mit ihrer typischen Schmolllippen-Pose beim Genießen einer Bento-Box. In den Kommentaren überschlugen sich die Fans mit Komplimenten. "So liebenswert, freigeistig und hübsch", schwärmte ein Fan, während ein anderer schrieb: "So ein exquisites Gesicht. Sehr schön." Ein weiterer Follower kommentierte: "Ich freue mich sehr, dass dir deine Japanreise gefällt! Liebe Grüße aus Tokio."

In der Fotoserie taucht auch Emilys Freund Romain Gavras (44) auf. Auf einem der Bilder sind seine Hände zu sehen, wie er ihr Gesicht hält, während sie die Zunge herausstreckt und an einem Getränk nippt. Das Paar wird seit November 2025 miteinander in Verbindung gebracht, als die beiden händchenhaltend in New York City gesichtet wurden. Offiziell bestätigt wurde die Beziehung jedoch erst im Februar, als Emily verliebte Fotos zum Valentinstag teilte. Die Aufnahmen zeigten intime Momente, auf denen der 44-jährige französische Filmregisseur sie an Kopf und Taille festhielt. Emily war zuvor mit Sebastian Bear-McClard (39) verheiratet, von dem sie sich 2022 trennte. Aus der vierjährigen Ehe ging Sohn Sylvester Apollo Bear (5) hervor.

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Getty Images Emily Ratajkowski beim Cymbiotika x Ulta Beauty Launch in Los Angeles

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski, April 2026

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Instagram / emrata Emily Ratajkowski postet Bilder mit Romain Gavras im Februar 2026

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