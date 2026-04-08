Ein Jahr nach Jeffs Tod: Aubrey Plaza wird erstmals Mutter

Aubrey Plaza (41) erwartet ihr erstes Kind. Wie ein Sprecher der Schauspielerin gegenüber dem Magazin People bestätigte, ist sie schwanger und wird zum ersten Mal Mutter. Vater des Babys ist ihr Partner Christopher Abbott (40), mit dem die The White Lotus-Darstellerin bereits mehrfach zusammengearbeitet hat. Obwohl Aubrey und Christopher ihre Beziehung bislang nicht öffentlich bestätigt hatten, traten sie gemeinsam in dem Film "Black Bear" aus dem Jahr 2020 und der Off-Broadway-Produktion "Danny and the Deep Blue Sea" im Jahr 2023 auf. Die Schwangerschaft kommt gut ein Jahr nach dem tragischen Suizid von Aubreys Ehemann Jeff Baena (†47), der im Januar 2025 verstarb.

Die Schauspielerin und der Regisseur hatten zum Zeitpunkt seines Todes bereits eine schwierige Phase hinter sich. Aubrey und Jeff waren seit September 2024 getrennt gewesen, nachdem sie drei Jahre lang verheiratet waren. Gemeinsam hatten sie an mehreren Filmprojekten gearbeitet, darunter "Life After Beth" aus dem Jahr 2014 und "The Little Hours" von 2017. In den Monaten nach seinem Tod sprach Aubrey offen über ihre Trauer und den Umgang mit dem Verlust. In Amy Poehlers (54) Podcast "Good Hang" im August beschrieb sie ihre Gefühle als einen täglichen Kampf und verglich ihre Trauer mit einer Schlucht, bei der auf beiden Seiten Klippen seien und dazwischen ein Ozean der Furchtbarkeit.

Mit ihrem baldigen Nachwuchs beginnt für die 41-Jährige nun ein neues Kapitel. Sie gilt als besonders kinderfreundlicher Mensch: Aubrey hat bereits zwei Kinderbücher veröffentlicht, die sich um die Weihnachtshexe drehen. "The Legend of the Christmas Witch" erschien 2021, gefolgt von "The Return of the Christmas Witch" im Jahr 2022. Die Inspiration für die Geschichten stammt aus einer ungewöhnlichen Tradition, die sie bei Freunden mit Kindern pflegt. Wie sie in einer Talkshow erklärte, schlüpft sie an Weihnachtsmorgen in die Rolle der Weihnachtshexe und versucht, den Kindern ihre Geschenke zu stehlen, während sie diese auspacken. Diese spielerische Mischung aus Freude und Schreck scheint bei den Kleinen besonders gut anzukommen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Jeff Baena und Aubrey Plaza, August 2014

Getty Images Aubrey Plaza bei den 34. The Gothams Film Awards in New York

Getty Images Christopher Abbott bei der Premiere von "Swimming Home" in New York