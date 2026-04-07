Jeanette Biedermann teilt Ostergrüße mit großer Babykugel

Jeanette Biedermann (46) hat ihren Fans zu Ostern eine besondere Freude gemacht und erneut ein Foto ihres Babybauchs auf Instagram geteilt. Auf dem Bild, das die Musikerin auf ihrem Profil veröffentlichte, ist sie in einem roten Kleid zu sehen, während sie in die Kamera strahlt. "Frohe Ostern, ihr Lieben! Ich wünsche euch eine wundervolle Zeit mit euren Liebsten! Ich hoffe, der Osterhase war fleißig bei euch! Schicke euch die schönsten und wärmsten Frühlingsgrüße!", schrieb die Sängerin zu dem Bild. Mit dem Hashtag "Liebe im Bauch" machte Jeanette deutlich, wie glücklich sie über die bevorstehende Mutterschaft ist.

Die Reaktionen ihrer fast 200.000 Follower ließen nicht lange auf sich warten. In der Kommentarspalte überschlugen sich die begeisterten Reaktionen. "Wow, wie wunderschön", schrieb ein Fan. Ein anderer kommentierte: "Du siehst wundervoll aus. Die Schwangerschaft steht dir so gut." Auch Komplimente wie "Eine strahlende Mami" und "Mann, siehst du gut aus" waren unter dem Post zu lesen. Es war bereits das zweite Babybauchfoto, das die Musikerin mit ihren Followern teilte – auch auf dem ersten Bild trug sie das gleiche rote Kleid.

Von ihrer Schwangerschaft hatte Jeanette bereits im Dezember erfahren. Auf Social Media schrieb sie Mitte März, dass die Nachricht "als Weihnachtsgeschenk" kam. Die Schauspielerin hatte sich das Thema Mutterschaft seit Jahren gewünscht, aber in die Hände der Natur gelegt. Wer der Vater ihres Kindes ist, bleibt weiterhin ihr Geheimnis. Die "Rockin' On Heaven's Floor"-Interpretin hält ihr Privatleben konsequent aus der Öffentlichkeit heraus. Vor rund einem Jahr hatte Jeanette das Ende ihrer mehr als zwölfjährigen Ehe mit Jörg Weißelberg (57) bekannt gegeben, ihre neue Beziehung hat sie jedoch nie offiziell publik gemacht.

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Instagram / jeanettebiedermann Schwangere Sängerin Jeanette Biedermann, April 2026

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Instagram / jeanettebiedermann Jeanette Biedermann zeigt auf Instagram ihren Babybauch, März 2026

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Getty Images Jörg Weißelberg und Jeanette Biedermann im Februar 2007 in Berlin