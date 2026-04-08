Jenelle Evans und Ex David: Zurück zur Liebe in Las Vegas?

Jenelle Evans (34) und ihr Ex-Mann David Eason wurden am Samstag gemeinsam mit ihren Kindern in Las Vegas gesichtet. Die beiden besuchten die Show "Der Zauberer von Oz" in der Sphere, wie TMZ unter Berufung auf vorliegende Fotos berichtet. Ein Zeuge berichtet dem Portal, dass die beiden zwar keine offensichtlichen Zärtlichkeiten austauschten, jedoch auch nicht wie Fremde wirkten. Vielmehr habe man den Eindruck gehabt, dass die Stimmung zwischen ihnen eher wie bei einem Paar gewesen sei, als man es von zwei Menschen erwarten würde, die betonen, nur noch gemeinsam für ihre Kinder da zu sein. Vor dem Veranstaltungsort sei David als Fotograf in Erscheinung getreten und habe Schnappschüsse von Jenelle und den Kindern gemacht, als der Ausflug zu Ende ging.

Die Sichtung in Las Vegas kommt nur wenige Wochen, nachdem die beiden bereits zusammen im Yard House im Red Rock Resort gesehen worden waren. Dort hätten Augenzeugen beobachtet, wie das Duo trotz gemeinsamen Essens am Tisch "ziemlich kühl" zueinander gewesen sei. Ein Sprecher von Jenelle versicherte gegenüber TMZ, dass es zwischen den beiden nichts Romantisches gebe. Die Beziehung beschränke sich ausschließlich darauf, gemeinsam für die Kinder da zu sein, betonte er.

Die Entwicklungen ereignen sich vor dem Hintergrund eines alarmierenden Vorfalls im vergangenen Monat. Jenelles Mutter Barbara hatte einen Notruf abgesetzt, bei dem sie angab, dass ihr Enkel Jace Evans (16) sich eine Waffe an den Kopf gehalten habe. Der Junge wurde infolge des Vorfalls in eine Klinik gebracht. Jenelle ist Mutter von drei Kindern und wurde durch ihre Teilnahme an Reality-TV-Formaten bekannt. Auch als Social-Media-Star hat sich die 1991 geborene TV-Persönlichkeit in der Vergangenheit einen Namen gemacht. Wie es um die Beziehung von Jenelle und David aussieht, ist derzeit unklar. Fans können momentan nur beobachten und abwarten.

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Getty Images David Eason und Jenelle Evans im Jahr 2017

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Instagram / j_evans1219 Jenelle Evans und David Eason im März 2023

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Instagram / j_evans1219 Jace und Jenelle Evans im August 2024