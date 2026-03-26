"Geburtshelfer": Patrick Romer packt bei Kälbchengeburt an

Patrick Romer (30) hat auf seinem Hof alle Hände voll zu tun: Seine Kuh Viola brachte ein Kalb zur Welt – und der Realitystar packte dabei selbst mit an. "Ich bin Geburtshelfer", verkündete Patrick auf Instagram, während sich Viola bereits in den Wehen befand. Der ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmer sperrte die trächtige Kuh vorsorglich in einen separaten Bereich und wartete auf die Geburt. Seine Freundin Annelie hielt sich währenddessen lieber im Hintergrund und beobachtete das Geschehen aus sicherer Entfernung. Wenige Stunden später, kurz nach zehn Uhr abends, war es dann soweit: Das Kälbchen kam auf die Welt. "Wir waren um halb neun nochmal da, da war noch gar nichts zu sehen, und jetzt ist es da, kam jetzt ganz von alleine. Das ist jetzt ganz frisch", berichtete Patrick seinen Followern sichtlich erleichtert.

Doch die Arbeit für den Landwirt, der nun auch noch unter die Autoren gehen will, war damit noch nicht getan. Zwar waren Mama und Kälbchen wohlauf, allerdings stellten sich direkt nach der Geburt einige Herausforderungen: "Das Kälbchen findet aktuell die Zitze noch nicht. Da müssen wir jetzt gleich nochmal bisschen Nachhilfe leisten", erklärte Patrick. Auch die Nachgeburt hatte sich noch nicht gelöst, sodass möglicherweise ein weiterer Eingriff nötig sein würde. Mit viel Fingerspitzengefühl kümmerte sich der Bauer schließlich um das neugeborene Mädchen und brachte es zum Trinken. "Und sonst ist eigentlich alles tippi toppi", resümierte der ehemalige Das Sommerhaus der Stars-Teilnehmer und Ex von Antonia Hemmer (25) zufrieden.

Patrick hatte sich 2020 durch die RTL-Sendung Bauer sucht Frau einen Namen gemacht und war Anfang des Jahres auch im Dschungelcamp zu sehen, wo er kurz vor dem Finale rausgewählt wurde. Für das Zertreten eines Insekts und seine Unterteilung in "nützliche Tiere und Schädlinge" vor einem Millionen-Fernsehpublikum erhielt er im Januar einen Negativ-Preis von der Tierschutzorganisation PETA. Die Verantwortlichen werfen ihm und dem Kölner Sender "Speziesismus des Monats" vor. Auf seinem Hof zeigt der 30-Jährige nun eine andere Seite und kümmert sich liebevoll um seine Tiere. Während der Hofalltag für Patrick zur Routine gehört, sind auch Geburten für ihn offenbar kein Problem mehr – ganz anders als für seine Freundin Annelie.

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Instagram / annelie_henze Annelie Henze und Patrick Romer im Dezember 2024

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RTL Patrick Romer im Dschungelcamp 2026

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Imago Patrick Romer bei der Ankunft der Dschungelcamp-2026-Kandidaten am Flughafen Frankfurt Main, 11.02.2026