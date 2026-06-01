Penn Badgley will zukünftig mehr Komödien drehen

Penn Badgley (39) schlägt ein neues Kapitel in seiner Karriere auf: Der Schauspieler hat im vergangenen Sommer eine romantische Komödie mit Meghann Fahy (36) abgedreht – und die Dreharbeiten haben offenbar bleibenden Eindruck hinterlassen. Gegenüber dem US-Portal OK! verriet Penn nun bei einer Vorführung des Independentfilms "Cast Aside the Clouds" in New York, dass der Film, der erst Anfang 2027 erscheinen soll, ihn auf den Comedy-Geschmack gebracht hat. "Für eine romantische Komödie ist der Film ziemlich derb. Ich meine damit nicht, dass er vulgär ist, aber es gibt viele Gags darin, und die Handlung ist sehr komödiantisch geprägt. Romantik kommt meiner Meinung nach eher zu kurz", sagte er mit einem breiten Grinsen.

Penn habe mehrere Projekte in Entwicklung, die ihn in ganz unterschiedliche Richtungen führen sollen – von ernsten Stoffen bis hin zu leichten Geschichten. "Ich habe ein paar Dinge in Entwicklung, aber das ist alles, was für mich bisher geplant ist", erklärt der "You"-Darsteller. Er will sich nicht mehr nur auf düstere oder psychologisch komplexe Figuren festlegen lassen. Stattdessen reizt ihn die Mischung aus Tiefgang und Leichtigkeit. Während er bei "Cast Aside the Clouds" als Gast bei der Premiere über den roten Teppich lief, nutzte er die Gelegenheit, um die Macher des Films zu unterstützen. Besonders bewegte ihn daran, dass in dem Drama ein Baha’i-Glaube eine zentrale Rolle spielt und er sich dadurch in einem Teil seiner eigenen Identität wiederfand. "Ich hatte eine spontane emotionale Reaktion", schilderte er im Gespräch mit OK! und lobte zugleich, dass der Film eine Art Liebesbrief an die persische Kultur sei.

Abseits des Sets steht für Penn allerdings gerade etwas ganz anderes im Mittelpunkt: seine Familie. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Domino Kirke (42)-Badgley kümmert sich der Serienstar um die im September 2025 geborenen Zwillinge. "Das ist wirklich mein Leben. Alles im Vergleich dazu ist ein Nachgedanke", sagte er offen und beschrieb den Alltag mit zwei Babys augenzwinkernd als "verrückt". Schon beim Dreh von "You Deserve Each Other" mit Meghann, für den die beiden unter anderem romantische Antragsszenen und schräge Halloween-Momente inszenierten, war zu sehen, wie sehr Penn die verspieltere Seite vor der Kamera liegt. Nun scheint er genau diese Energie verstärkt in seine künftigen Projekte tragen zu wollen – während zu Hause die Doppel-Papa-Rolle den Ton angibt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Penn Badgley in New York City, April 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Domino Kirke und Penn Badgley, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / pennbadgley Penn Badgley und die Füße seiner Zwillinge, September 2025