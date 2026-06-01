"Feuer und Flamme": TV-Star Maren Gilzer feiert Serienstart

Maren Gilzer (66) ist mit einem brandneuen Projekt zurück auf dem TV-Bildschirm – und feiert das mit ihren Fans im Netz. Auf Instagram meldet sich die Schauspielerin zum Start der neuen Sat.1-Daily "Frieda – Mit Feuer und Flamme", in der sie als Krankenschwester Erna Boyer an der Seite von Kolleginnen wie Laura Lippmann vor der Kamera steht. In dem Format, das werktags am frühen Abend auf Sat.1 läuft, dreht sich alles um die titelgebende Frieda, ihr neues Leben auf dem Land und ein turbulentes Liebesdreieck. Doch während im Fernsehen der große Neustart über die Bildschirme flimmert, fällt die Reaktion auf Marens Ankündigungs-Post im Netz überraschend verhalten aus: Nach einem Tag zählte er nur rund 50 Likes.

Dabei hat Maren allen Grund zu feiern: Für die Schauspielerin bedeutet die Rolle der Erna eine Rückkehr in vertrautes Terrain und das langersehnte Ende einer Pause vom klassischen Seriengeschäft. Gegenüber Bild zeigte sie sich dankbar für diese Gelegenheit und schwärmte offen von den Dreharbeiten für die Produktion von Saxonia Media: "Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dass ich jetzt wieder vor der Kamera stehen und spielen konnte. Das war ein schönes, erfüllendes Gefühl." Trotz der großen Freude über ihr Comeback bleibt Maren jedoch vollkommen realistisch und blickt überaus nüchtern auf die harte Branche: "Offen gesagt: Die Konkurrenz schläft nicht. Es gibt so viele talentierte Schauspielerinnen auf dem Markt, die alle keinen Job haben."

Diese Bodenständigkeit kommt nicht von ungefähr, denn die einstige "Glücksrad"-Fee weiß genau, wie steinig der Weg zurück ist. 2015 sorgte Maren für Schlagzeilen, als sie das RTL-Dschungelcamp gewann und zur Königin gekrönt wurde. Rückblickend zog sie allerdings eine bittere Bilanz aus diesem Reality-Ausflug und stellte laut TV Movie klar: "Mir hat dieser Sieg nicht viel gebracht. Wer eine ernst zu nehmende Schauspielkarriere anstrebt, sollte dort lieber nicht mitmachen." Ob der neue Vorabend-Stoff aus der Sächsischen Schweiz für Maren nun den erhofften dauerhaften Erfolg bringt, bleibt abzuwarten – Kritiker unken bereits, dass es die Serie schwer haben könnte.

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Imago Schauspielerin Maren Gilzer am 18.06.2025 in Hamburg

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ActionPress Maren Gilzer, 2015

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FRÖBUS,WOLFGANG Maren Gilzer in den 90er-Jahren