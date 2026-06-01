Nach "Let's Dance"-Sieg: So geht es für Anna-Carina weiter

Kaum ist der Trubel um den Let's Dance-Sieg vorbei, gibt Anna-Carina Woitschack (33) schon wieder Vollgas. Keine 24 Stunden nach ihrer Krönung zur "Dancing Star 2026" bestieg die Schlagersängerin am Morgen nach dem Finale den Zug nach Berlin – denn dort steht der "Schlager-Olymp" auf dem Programm, das größte Schlagerevent Deutschlands. Eine Pause? Kommt für sie nicht infrage. "Ich mag Stillstand eigentlich nicht", erklärte sie im RTL-Interview. Und das, obwohl hinter ihr eine schlaflose Nacht steckt: erst der Sieg, dann die Aftershowparty. Kater hat sie zum Glück keinen – nach eigenen Angaben blieb es bei drei Bier und einem Longdrink. Dafür dreht ihr Kopf weiter auf Hochtouren. "Irgendwie versucht, das zu realisieren, aber das ist noch nicht angekommen", so Anna-Carina.

Drei Monate lang waren Hotel, Trainingssaal und RTL-Studio in Köln ihr Zuhause. Fast täglich neun Stunden Training, danach noch ins Gym – Zeit für anderes blieb kaum. Nun freut sie sich darauf, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. "Wir feiern 'ne große Schlager-Party", sagte sie voller Vorfreude auf den "Schlager-Olymp". Und es soll noch mehr kommen: Ein neues Album ist in Arbeit, TV-Projekte sind geplant, und im Herbst und Winter steht die große "Let's Dance"-Tour an. "Ich bin seit 15 Jahren eigentlich so, dass ich immer unterwegs bin. Ich brauche das", betonte sie. Dass es turbulent weitergehen wird, steht für sie außer Frage.

Auch persönlich hat die Zeit bei "Let's Dance" etwas in Anna-Carina bewegt. Kurz vor dem Start der Staffel hatte sie sich von ihrem Partner getrennt. Rückblickend sieht sie das inzwischen gelassen: "Also, ich glaube, sowas kann man nicht planen. Es hat sich bei mir so ergeben. Im Nachhinein würde ich sagen: Es war gut, weil ich brauchte hier wirklich die ganze Aufmerksamkeit fürs Training, um mich hier komplett darauf einlassen zu können. Und ich fühle mich wirklich frei", sagte sie gegenüber RTL. Jetzt wolle sie erst einmal zu sich selbst finden – und genau dabei habe ihr die Show geholfen. Für ihren Sieg im Finale hatte sie mit Profitänzer Evgeny Vinokurov (35) dreimal die volle Punktzahl abgeräumt und sich gegen ihre Mitstreiter durchgesetzt.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov im "Let's Dance"-Finale 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Evgeny Vinokurov und Anna-Carina Woitschack bei "Let's Dance" 2026

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Anna-Carina Woitschack und Evgeny Vinokurov, die "Let's Dance"-Sieger von 2026

Anzeige