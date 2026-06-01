Jill enthüllt: So steht es wirklich um Joe Bidens Gesundheit

Jill Biden (74) hat sich nun erstmals in einem TV-Interview offen über den Gesundheitszustand ihres Mannes Joe Biden (83) geäußert. In der US-Sendung "Today" vom 1. Juni gab die frühere First Lady ein emotionales Update zur Krebserkrankung des Ex-Präsidenten. Joe wurde demnach mit Prostatakrebs im Stadium vier diagnostiziert, der bereits in seine Knochen gestreut hat. "Er ist in Ordnung", sagte Jill, machte jedoch deutlich, wie ernst die Lage ist: "Ich denke, Joe wird den Rest seines Lebens mit Krebs leben."

Weiter betonte Jill, dass der Unterschied zwischen einer einfachen Prostatakrebsdiagnose und der Situation ihres Mannes enorm sei. "Wenn er nur Prostatakrebs hätte, wäre das eine Sache, denn das kann geheilt werden. Aber die Tatsache, dass er in die Knochen gestreut hat, macht es zu einer ganz anderen Geschichte", erklärte sie. Damit zeichnet die 74-Jährige ein nüchternes Bild der Lage – auch wenn sie betonte, dass es Joe den Umständen entsprechend gut gehe.

Jill steht seit Langem öffentlich hinter ihrem Mann und übernimmt in letzter Zeit immer häufiger die Rolle der Vermittlerin gegenüber den Medien. Erst kürzlich wies sie in einem Interview Berichte über einen vermeintlichen kognitiven Verfall Joes während seiner Amtszeit entschieden zurück. Zwar gab sie zu, dass er langsamer geworden sei und das Präsidentenamt schnell altern lasse – einen geistigen Abbau bestritt sie aber klar. Joe, der am 20. November 1942 geboren wurde, war von 2021 bis 2025 US-Präsident. Jill und Joe sind seit 1977 miteinander verheiratet.

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Getty Images Joe und Jill Biden bei ihrer Ankunft im US-Bundesstaat Delaware, Dezember 2023

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X / joebiden Joe und Jill Biden im Mai 2025

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Getty Images Jill und Joe Biden im Oktober 2022