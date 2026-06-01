Studium unterbrochen: Ingrid eilt wegen Mette-Marit heim

Prinzessin Ingrid Alexandra (22) wird ihr Studium in Australien vorübergehend unterbrechen und nach Norwegen zurückkehren, um bei ihrer schwer kranken Mutter, Kronprinzessin Mette-Marit (52), zu sein. Das bestätigte Kronprinz Haakon (52) jetzt auf einer Pressekonferenz in Japan, wo er sich gerade auf einem offiziellen Staatsbesuch befindet. "Sie plant, bald nach Hause zu kommen, und das hat mit der familiären Situation zu tun – sie möchte bei ihrer Mutter sein", erklärte er gegenüber TV 2 Norge. Wie lange Ingrid Alexandra in Norwegen bleiben wird, ließ Haakon offen. Er betonte aber, dass es weiterhin geplant sei, dass sie ihr Studium in Sydney abschließen werde.

Auch Haakon selbst reist früher als ursprünglich geplant aus Japan ab. Sein Besuch war zunächst auf vier Tage angesetzt, wurde aber wegen des Gesundheitszustands seiner Frau um einen Tag gekürzt. "Ich fahre nach Hause, weil die Kronprinzessin krank ist. Es ist wichtig, nach Hause zu kommen und bei Mette zu sein. Es geht ihr jetzt nicht gut", zitiert ihn VG. Ob Mette-Marit bereits auf der Warteliste für eine Lungentransplantation steht, wollte Haakon nicht bestätigen. Auf die entsprechende Frage antwortete er laut NRK lediglich: "Das ist eine medizinische Frage. Die Ärzte haben ihre Verfahren und sollten ihre Arbeit gründlich und in der richtigen Reihenfolge durchführen. Aber leider sehe ich, dass es ihr deutlich schlechter geht."

Kronprinzessin Mette-Marit kämpft bereits seit 2018 gegen die schwere Lungenkrankheit Lungenfibrose, bei der sich im Lungengewebe Narbengewebe bildet und die Atmung zunehmend erschwert wird. Im Dezember hatte sie sich in einem Gespräch mit NRK offen dazu geäußert und erklärt, dass eine mögliche Lungentransplantation vorbereitet werde. Zuletzt hatte Haakon in Oslo öffentlich gemacht, dass sie im Alltag dauerhaft auf zusätzlichen Sauerstoff angewiesen ist. Tochter Ingrid Alexandra lebt seit einiger Zeit in Sydney, wo sie ihr erstes Bachelorjahr absolviert.

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Getty Images Prinzessin Ingrid Alexandra, Mai 2025

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Norwegischer Verfassungstag bei der Kinderparade in Skaugum am 17. Mai 2026

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Imago Kronprinzessin Mette-Marit und Kronprinz Haakon feiern den Nationalfeiertag am Königspalast in Oslo