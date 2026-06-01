Nach Trolling-Eklat ist Emma Corrin wieder bei Instagram

Emma Corrin (30) ist zurück bei Instagram – und das nach einer längeren Auszeit, die einem massiven Trolling-Angriff geschuldet war. Die Schauspielerin, die sich als nicht-binär identifiziert, hatte ihr Profil mit knapp einer Million Follower im vergangenen Jahr deaktiviert, nachdem die Anfeindungen über ihre Geschlechtsidentität unerträglich geworden waren. Gegenüber dem Magazin Variety beschrieb Emma die damaligen Erlebnisse als tiefgreifend: "Das war ein böses Erwachen, was die Grausamkeit der Welt angeht." Nun ist Emma, die in der neuen Netflix-Adaption von "Stolz und Vorurteil" die Rolle der Elizabeth Bennet übernimmt, auf die Plattform zurückgekehrt – hat dabei aber sichergestellt, dass Kommentare dauerhaft stark eingeschränkt sind.

Die Rückkehr zum sozialen Netzwerk sei letztlich keine freie Entscheidung gewesen: "Ich hatte in der Welt, in der wir heute leben, nicht wirklich die Wahl", erklärte sie. Gleichzeitig zog Emma aber eine versöhnliche Linie: "Und ich dachte: Weißt du was? Dafür lohnt es sich nicht zu kämpfen. Mach das Beste draus." Außerdem betonte Emma, dass ihre Präsenz auf der Plattform durchaus einen Sinn habe, den sie nun erkannt habe: "Es ist wirklich schön zu wissen, dass ich als nicht-binäre Person bei Instagram bin und dass es vielleicht schon reicht, wenn dadurch einer einzigen Person geholfen wird, die es sieht. Das ist es wert."

Emma machte ihre Geschlechtsidentität im Jahr 2021 öffentlich, indem sie einen sehr persönlichen Moment teilte und ihr Pronomen änderte. In jenem Jahr postete die Schauspielerin ein Foto in einem Hochzeitskleid des Modelabels Miu Miu und schrieb dazu: "Eure liebste queere Braut" – was eine Welle an Spekulationen und Beschimpfungen auslöste. Rückblickend beschrieb Emma diesen Moment als spontan und von Euphorie getragen: "Ich hatte das Gefühl, etwas über mich selbst herausgefunden zu haben, das sich so bedeutsam anfühlte, und ich wollte es feiern und mit anderen teilen, die vielleicht genauso fühlen." Nach einer Flut von Beschimpfungen löschte sie ihren Account. Nun kehrt sie auf die Plattform zurück – unter strengen Einschränkungen, um nicht noch einmal einem solch "widerlichen Trolling" ausgesetzt zu sein.

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Imago Emma Corrin bei der Miu Miu Show während der Paris Fashion Week, Paris, 6. Oktober 2025

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Getty Images Emma Corrin im Dezember 2024

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Getty Images Emma Corrin, Abschlussfeier von "The Crown", Dezember 2023