Das ist Jaclyn Smiths Rezept für ihre zeitlose Schönheit

Mit 80 Jahren sieht Jaclyn Smith (80) aus, als hätte die Zeit kaum Spuren bei ihr hinterlassen. Ihr Beauty-Geheimnis? Das verriet die Schauspielerin jetzt gegenüber Fox News Digital – und es kostet keinen einzigen Cent. "Gesundes Leben und geliebt werden", erklärte der ehemalige Drei Engel für Charlie-Star. Dabei schwärmte sie auch gleich von ihrer Familie: "Ich habe die beste Familie der ganzen Welt. Ein toller Ehemann, zwei wunderbare Kinder, drei Enkelinnen. Es geht nicht besser als das. Bei mir dreht sich alles um Liebe, alles um die Familie."

Dass diese Familienmomente ihr am Herzen liegen, zeigt Jaclyn auch auf Instagram. Zuletzt teilte sie dort Fotos von einem gemeinsamen Abend am Lagerfeuer, auf dem sie mit ihrer Enkelin Wren Marshmallows röstete und S'mores zubereitete. "Das war pure Freude, das Erlebnis von S'mores am Feuer mit der dritten Generation unserer Familie zu teilen!", schrieb sie dazu.

Neben dem Familienleben ist die Schauspielerin derzeit aber auch gesellschaftlich aktiv: Beim Paley Honors Spring Gala in New York City erschien sie gemeinsam mit ihrer früheren Serienkollegin Kate Jackson (77) auf dem roten Teppich. Die beiden Schauspielerinnen nahmen die Auszeichnung gemeinsam im Namen ihrer "Drei Engel für Charlie"-Familie entgegen. Die Kultserie, in der Jaclyn von 1976 bis 1981 die Rolle der Kelly Garrett verkörperte, prägte eine ganze Generation und machte die Darstellerin zu einem der bekanntesten Gesichter Hollywoods. Mit ihren Serienkolleginnen verbindet sie nicht nur eine bis heute bestehende Freundschaft, sondern auch der gemeinsame Kampf gegen Krebs.

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Getty Images Jaclyn Smith, US-amerikanische Schauspielerin

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Getty Images Bei PaleyFest LA: Kate Jackson, Jaclyn Smith und Cheryl Ladd feiern 50 Jahre "Charlie's Angels"

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United Archives GmbH/ActionPress Jaclyn Smith, Kate Jackson und Cheryl Ladd

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