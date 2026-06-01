Katie Prices Ehemann Lee Andrews entfolgt ihr auf Instagram

Das Rätselraten um Katie Prices (48) Ehe mit Lee Andrews geht weiter: Der Unternehmer, der sich Medienberichten zufolge in einem Gefängnis in Dubai aufgehalten haben soll, folgt der Reality-TV-Bekanntheit plötzlich nicht mehr auf Instagram. In Lees Profil-Bio ist Katie jedoch noch immer ausdrücklich als seine Ehefrau aufgeführt. Wie es um die Ehe des Paares steht, ist somit weiterhin unklar. Auch Lees Aufenthaltsort ist nach wie vor unbekannt. Während im Hintergrund viele Fragen offen sind, wurde Katie inzwischen wieder in England gesichtet – gemeinsam mit ihren Kindern Junior (20) und Princess (18) aus der Ehe mit Peter Andre (53) sowie ihrem Sohn Harvey (24) aus ihrer Verbindung mit Dwight Yorke (54).

Der neue Social-Media-Schritt ist die nächste Wendung in dem ohnehin verworrenen Fall. Lee war zuvor mehr als zwei Wochen verschwunden. Katie hatte zwischenzeitlich erklärt, sie habe kurz mit ihm sprechen können, nachdem er in einem Gefängnis wieder aufgetaucht sei. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" sagte sie zuletzt: "Wenn er rauskommt, bekommen wir die wahre Geschichte von allem, was passiert ist!" Außerdem kündigte sie an, wieder nach Dubai reisen zu wollen, um sich mit ihm zusammenzusetzen und die Situation zu klären. Zuvor hatte Katie bestritten, in einen angeblichen PR-Stunt verwickelt zu sein, und betont: "Ich bin wirklich aufgewühlt und verzweifelt, dass die Leute denken, ich stecke mit drin. Macht ihr Witze?"

Zusätzlich hatte es zuletzt auch um Katies eigenen Instagram-Account Aufregung gegeben. Ihr Profil war vorübergehend nicht erreichbar, inzwischen kann die fünffache Mutter dort aber wieder posten und meldete sich mit Eindrücken von ihrem Wochenende mit den Kindern zurück. Katie steht seit Jahren nicht nur wegen ihres Berufslebens, sondern auch wegen ihres Privatlebens im Fokus der Öffentlichkeit. Besonders ihre Beziehungen und ihre Familie spielen dabei immer wieder eine große Rolle. Wie es für Katie und Lee privat weitergeht, ist derzeit offen – fest steht nur, dass ihr Beziehungsstatus vor allem auf Instagram aktuell besonders genau beobachtet wird.

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Instagram / wesleeeandrews Katie Price mit ihrem Ehemann Lee, Februar 2026

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Instagram / wesleeeandrews Lee Andrews, Ehemann von Katie Price

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026