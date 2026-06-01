Fotos: Danni Büchner feiert 10. Geburtstag ihrer Zwillinge

Daniela Büchner (48) feiert einen ganz besonderen Meilenstein: Ihre Zwillinge Jenna Soraya (10) und Diego Armani (10) sind jetzt zehn Jahre alt. Zu diesem Anlass hat die Mallorca-Auswanderin auf Instagram am Geburtstag der beiden seltene Kinderfotos in einem Videozusammenschnitt geteilt und ihre Fans damit tief berührt. Die Aufnahmen zeigen Jenna und Diego in verschiedenen Lebensphasen und geben sehr private Einblicke in den Familienalltag. Dazu veröffentlichte Danni liebevolle Worte an ihre beiden Kinder und machte deutlich, wie stolz sie auf ihre Zwillinge ist. Gerade weil die Familie diesen Ehrentag ohne Jens Büchner (†49) begeht, wecken die Bilder bei vielen Followern besonders emotionale Erinnerungen.

In den Kommentaren unter dem Post überschlugen sich die Fans vor Begeisterung. Viele entdeckten dabei eine frappante Familienähnlichkeit. "Wenn ich die Zwillinge so sehe, sehe ich einen Mini Jens und eine Mini Dani. Und ich glaube, das ist das schönste Geschenk", schrieb ein Nutzer. Ein anderer erinnerte sich an den verstorbenen Vater der Kinder: "So süß, toll sie heranwachsen zu sehen. Jens würde platzen vor Stolz."

Jenna und Diego kamen 2016 auf die Welt. Nur zwei Jahre später verlor die Familie ihren Vater Jens Büchner, der im November 2018 im Alter von 49 Jahren starb. Danni, die auch drei weitere Kinder hat, zieht die Zwillinge seitdem alleine groß. Der runde Geburtstag ist damit nicht nur ein freudiges Familienfest, sondern auch ein Moment, der die Erinnerung an Jens lebendig hält – besonders durch die Fotos, auf denen die Kinder ihren Eltern so sehr ähneln.

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner mit ihren Kindern Diego Armani und Jenna Soraya

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Instagram / dannibuechner Danni Büchner und ihre Kinder im Mai 2025

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Instagram / dannibuechner Jens und Danni Büchner mit Sohn Diego