Ehe-Aus: Sohn stellt Anahita Rehbein eine schmerzhafte Frage

Anahita Rehbein wurde nach ihrer Trennung von ihrem Ex-Mann nun mit einer Frage konfrontiert, die sie tief getroffen hat. Ihr vierjähriger Sohn Max fragte die Ex-Miss-Germany unvermittelt: "Mama, warum hast du die Familie kaputt gemacht?" Wie Anahita jetzt in einem Instagram-Beitrag berichtete, hat sie diese Frage zunächst völlig überrumpelt. "Als Max mich das gefragt hat, haben mir kurz irgendwie meine Worte gefehlt", erzählte die 32-Jährige. Es sei ein "Stich ins Herz" gewesen, und sie habe in dem Moment nicht gewusst, wie sie überhaupt reagieren solle.

"Ich wusste aber auch irgendwie direkt, dass das nicht seine eigenen Worte sein können, Kinder denken noch gar nicht in Schuld, Unschuld oder Verantwortung", erklärte sie auf Instagram. Kinder würden vielmehr das wiederholen, was sie in Gesprächen aufgeschnappt oder zwischen den Zeilen mitbekommen haben. Letztendlich antwortete sie ihrem Sohn: "Ich hab' unsere Familie nicht kaputt gemacht." Außerdem erklärte sie ihm, dass sich lediglich die familiäre Situation verändert habe, damit es allen besser gehen könne, und fügte hinzu: "Mama und Papa sind kein Paar mehr, aber wir sind beide immer deine Eltern. Und unsere Familie ist nicht weg, die sieht jetzt einfach nur anders aus."

Die Trennung von Anahita und ihrem Ex-Mann Jörg Echtermann verlief alles andere als harmonisch. Der Stuttgarter Fitness-Unternehmer hatte erst kürzlich schwere Vorwürfe gegen sie erhoben und behauptet, sie habe ihn mit einem deutlich jüngeren Mann betrogen, der heute ihr neuer Partner sei. Auch über finanzielle Fragen soll es zwischen den beiden Streit gegeben haben. Wie Tag24 berichtet, regelte daraufhin ein Gericht die Umgangsregelung für den gemeinsamen Sohn Max. Es bleibt abzuwarten, ob der Streit damit endgültig beigelegt wird.

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Getty Images Anahita Rehbein, 2023

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Niedermüller,Thomas / ActionPress Anahita Rehbein, 2019

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Instagram / anahitarehbein Anahita Rehbein und ihr Freund Sascha, Februar 2025