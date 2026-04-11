Ein Jahr Psychiatrie: Eva Imhof postet bewegendes Foto

RTL-Moderatorin Eva Imhof (47) hat auf Instagram ein Foto geteilt, das sie in einem Krankenhausbett zeigt – mit müdem, ernstem Blick. Das Bild stammt aus ihrer Zeit in einer geschlossenen psychiatrischen Einrichtung, in der sie fast ein ganzes Jahr verbrachte. Dazu schrieb sie: "Ich war in der geschlossenen Psychiatrie. Lange habe ich überlegt, ob ich dieses erste Bild poste. Und nun mache ich das sehr bewusst: Mein Aufenthalt war (mit kurzen Unterbrechungen) fast ein Jahr. Unfassbar krass." Neben dem Foto aus der Psychiatrie teilte sie ein aktuelles Bild vom 9. April, das sie mit ins Sonnenlicht gerichtetem Gesicht zeigt.

Mit ihrem Post will Eva bewusst ein Gegengewicht zur vermeintlich "perfekten" Welt der sozialen Medien setzen. In ihrem Beitrag macht sie deutlich, dass ihre Genesung kein schneller Prozess war: "Nun kommt es vielen schon wieder vor, als sei ich 'über Nacht' geheilt. Nein, so einfach war das nicht", schreibt die Moderatorin ehrlich. Und weiter: "Fühle ich mich mittlerweile wieder wie die 'Karriere-Woman' von einst? Nein, ich fühle mich anders: ruhiger, zuversichtlicher (verrückterweise), weiser." In weiteren Bildern, die aus den Jahren 2021, 2022 und 2024 stammen, zeigt sie sich teils bei der Arbeit, teils im Bett liegend.

Eva Imhof war im Jahr 2023 aus der Öffentlichkeit verschwunden. Über die genauen Hintergründe schwieg sie damals noch. Inzwischen ist bekannt, dass sie seit ihrer Kindheit mit Depressionen, Panikattacken und Angststörungen kämpft und 2019 einen Burnout erlitt. In den Jahren zuvor hatte sie schwere persönliche Verluste erlitten: 2015 starb ihr Vater, ein Jahr darauf ihre beste Freundin. 2022 trennte sie sich von ihrem Mann Peter Imhof (52). Zuletzt trauerte sie erneut um ein Familienmitglied.

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Getty Images Eva Imhof, Fernsehjournalistin

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Instagram / evaimhof Eva Imhof zeigt ein Bild aus 2023 in der Psychiatrie

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