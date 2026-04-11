Warum Zah1de glaubt: Schlechter zu rappen bringt mehr Fame

TikTok-Sensation Zah1de (15) hat in der Show "Experte für Alles" von Klaas Heufer-Umlauf (42) kostbare Tipps mit der nächsten Generation geteilt. Die Teenagerin erklärte, wie einfach es sein kann, auf TikTok Millionen Follower zu sammeln und damit eine erfolgreiche Musikkarriere zu starten. "Du brauchst einfach einen Punkt, wo du andere triggern kannst", sagte Zah1de und betonte, dass es oft ein erklärtes Ziel sei, negative Reaktionen hervorzurufen, um damit höhere Interaktionszahlen zu erreichen. Wer auf der Plattform erfolgreich sein will, sollte die Nutzer also bewusst mit schlechten Leistungen provozieren. "Wenn du nicht gut rappst und man das hört und du kriegst so viel negatives Feedback, dann wirst du halt so berühmt", erklärte Zah1de im Gespräch mit Klaas.

Die Rapperin, die nach eigenen Angaben mit ihren Tanzvideos monatlich zehntausende Euro verdient und durch einen Deal mit einem Sublabel von Universal Music zur Millionärin wurde, führte ihre Strategie für TikTok-Erfolg noch weiter aus: "Leute gehen mehr auf das Negative ein als auf das Positive", analysierte die 15-Jährige das Nutzerverhalten auf der Plattform. Ihr klarer Rat an alle, die mit TikTok anfangen wollen: "Ragebaitet so gut es geht. Macht Sachen, die andere niemals machen würden." Lediglich die Mischung aus Talent, Leidenschaft und Ragebait müsse letztlich stimmen, so Zah1de.

Dass die junge Künstlerin mit dem enormen Rummel um ihre Person so souverän umgehen kann, liegt laut eigener Aussage an einer besonderen Eigenschaft: "Ich habe so ein Ding: Ich werde nie nervös", verriet sie Klaas. Selbst vor Klausuren in der Schule sei Zah1de im Gegensatz zu ihren Mitschülern die Ruhe selbst. Konzerte und Auftritte vor riesigen Menschenmengen gehe sie zudem mit einem speziellen Mindset an: "Die kommen ja sowieso für mich. Warum dann mit schlechter Energie da reingehen?" Mit diesem Selbstbewusstsein hat es die Newcomerin geschafft, kürzlich zwei Abende hintereinander die Uber-Eats-Music-Hall in Berlin mit jeweils 4.500 Fans zu füllen. Ihr Debütalbum "Pretty Privilege" schaffte es direkt in die Top Ten der Charts – ein beachtlicher Erfolg für die Schülerin, die vor rund zwei Jahren mit Tanzvideos auf TikTok erstmals bekannt wurde.

Anzeige Anzeige

Imago Rapperin Zah1de bei der BVMI Artist Celebration Night in Berlin, Januar 2026

Anzeige Anzeige

TikTok / zah1de_kyc Zah1de, TikTokerin

Anzeige Anzeige

IMAGO / Eventpress Zah1de, Rapperin

Anzeige