Mit ihr steht Housewives-Star Pegah Parastar noch in Kontakt

Pegah Parastar war Teil der ersten Staffel von "The Real Housewives of Munich", die 2024 über die Bildschirme flimmerte. Nun verriet die Realitystar-Darstellerin im Promiflash-Interview, mit welchen ihrer damaligen Mitstreiterinnen sie auch heute noch in Kontakt steht. "Ich bin ganz dicke noch mit der Carina Wild. Mit der verstehe ich mich noch richtig gut", erklärte sie. Besonders eng sei die Verbindung zwischen ihr und Carina geblieben – die beiden haben sich auch nach Ende der Dreharbeiten ihre Freundschaft bewahrt und stehen weiterhin in regelmäßigem Austausch miteinander.

Doch Carina ist nicht die einzige ehemalige Kandidatin, mit der Pegah nach der Show noch Kontakt pflegt. "Von der Nathalie Fuchs habe ich heute Morgen erst was gehört. Mit der habe ich auch noch Kontakt", erzählte sie weiter. Zu den anderen Teilnehmerinnen der Munich-Staffel sieht die Sache allerdings anders aus. "Und zu dem Rest eigentlich nicht mehr so wirklich", gab Pegah offen zu. Offenbar haben sich die Wege mit den übrigen Kandidatinnen nach den Dreharbeiten wieder getrennt.

Die Show "The Real Housewives of Munich" ist der deutsche Ableger des erfolgreichen internationalen Reality-Formats, das bereits in zahlreichen Ländern für Aufsehen sorgte. In der Serie gewähren wohlhabende Frauen Einblicke in ihr Leben und ihren Alltag – dabei bleiben Konflikte und Auseinandersetzungen zwischen den Teilnehmerinnen selten aus. Dass nach solch intensiven gemeinsamen Drehs nicht alle Kandidatinnen zu engen Freundinnen werden, ist keine Seltenheit. Umso schöner, dass Pegah mit Carina und Nathalie weiterhin den Kontakt hält und die Beziehungen auch nach der Show Bestand haben.

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Imago Pegah Parastar bei der Kino-Preview von "Kampf der Realitystars" auf dem roten Teppich

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Instagram / pegahpamela Pegah Parastar im Dezember 2025

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Instagram / pegahpamela Pegah Parastar posiert im August 2025 während ihres Sardinien-Urlaubs

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