Anna Faris: Diese Rollen würde sie gerne nochmal spielen

Anna Faris (49) wird bald wieder als Cindy Campbell in "Scary Movie 6" vor der Kamera stehen. Doch die Schauspielerin, die auch an neuen Projekten Interesse zeigt, verrät nun, dass es neben Cindy Campbell noch zwei weitere Charaktere aus ihrer Filmkarriere gibt, die ihr besonders am Herzen liegen und die sie gerne eines Tages erneut verkörpern würde. Im Gespräch mit dem Magazin People schwärmt die 49-Jährige von Shelley aus "The House Bunny" und der Popsängerin Samantha James aus "Just Friends". "Ich habe wirklich Glück gehabt", erklärt Anna dem Magazin und fügt hinzu: "Vielleicht gibt es eine Gelegenheit, bei der ich eine dieser beiden Figuren noch einmal spielen kann. Das würde ich einfach lieben."

Besonders die Rolle der Shelley, die Anna 2008 in "The House Bunny" spielte, liegt ihr sehr nahe. "Ich liebe Shelley. Shelley ist mir wirklich sehr ans Herz gewachsen", erzählt sie. In dem Film verkörperte sie ein ehemaliges Playboy-Model, das zur Hausmutter einer erfolglosen Studentinnenverbindung wird und den jungen Frauen Selbstvertrauen und innere Stärke vermittelt. Die Darstellung einer Figur mit so viel Mitgefühl und ohne jegliches Urteilsvermögen habe ihr Leben verändert, berichtete Anna bereits 2024 gegenüber People. Die zweite Rolle, die sie "wirklich geliebt" hat, ist Samantha James aus der Weihnachtskomödie "Just Friends" von 2005. "Sie ist einfach eine köstliche kleine Bösewichtin, so eine verwöhnte Göre. Es war herrlich, sie zu spielen", schwärmt die Schauspielerin.

Aktuell sorgt Anna abseits ihrer Schauspielkarriere für Unterhaltung auf ganz andere Weise. Im Rahmen einer Kooperation mit dem beliebten Handyspiel Candy Crush verkleidete sie sich kürzlich als Bubblegum Troll und sorgte bei einem Spiel der Los Angeles Clippers für eine Überraschung. "Ich trage ein verrücktes Kostüm", verriet sie dem Magazin und erklärte, dass sie das Spiel besonders gerne spiele, wenn sie auf ihren Sohn warte, der verschiedene Sportarten ausprobiere. "Ich kann einer riesigen Menschenmenge Freude und Verspieltheit bringen. Ich bin begeistert. Ich darf diese kindliche, fröhliche und energiegeladene Erfahrung machen", erzählt Anna über den außergewöhnlichen Auftritt.

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Getty Images Anna Faris auf der Premiere von "Overboard", 2018

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Imago Anna Faris in einer "Scary Movie"-Szene (2026)

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Imago Anna Faris im Juli 2024