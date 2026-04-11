Paulina Ljubas genervt: Follower wandern wegen Yasin ab

Paulina Ljubas (29) geriet in die Kritik, weil sie nach wie vor Kontakt zu ihrem Ex-Freund Yasin Mohamed (34) hat. Mittlerweile ist sogar ihre Followerzahl geschrumpft. Für die Influencerin völlig unverständlich, weshalb sie der Community jetzt in ihrem Instagram-Channel eine Ansage macht. "Ich möchte mal einmal kurz etwas klarstellen: Es machen sich manche Leute ernsthaft die Mühe, mir extra zu schreiben, dass sie mir jetzt entfolgen, aufgrund meiner persönlichen Meinung zu Menschen, die ich persönlich kenne und sie nicht. Als wären wir wieder im Kindergarten, nach dem Motto: 'Wenn du mit der redest, dann rede ich nicht mehr mit dir'", schimpft Paulina in einem langen Text.

Sie ist der Ansicht, dass die User ihr einfach entfolgen sollten, ohne drum herumzureden. Mit 29 Jahren sei sie zu alt für so ein Theater. "Bitte entfolgt mir einfach und kündigt es nicht noch an, als ob ich jetzt deswegen traurig sein müsste. Ich möchte gar keine Follower haben, die keine Meinung von anderen akzeptieren können", stellt Paulina weiter klar. Sie wolle sich unterhalten, mit wem sie möchte, ohne sich Gedanken machen zu müssen, was Außenstehende darüber denken. Das bezieht sich sicher auch auf die Kritik, die die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin bekam, weil sie sich bei einem Event zusätzlich mit Aleks Petrovic (35) unterhielt. Das verteidigte sie schon zuvor: "Habt ihr keine anderen Sorgen, als wer mit wem redet oder chillt? Sind wir zwölf? Ich habe auch mit Vanessa geredet. Überraschung, man darf sich noch mit Menschen unterhalten."

Sowohl Yasin als auch Aleks galten oder gelten immer noch als umstritten. Bei Yasin ist die Situation in Bezug auf Paulina allerdings noch anders gelegen, denn immerhin haben sie eine gemeinsame Vergangenheit. Bei der Premiere von "Kampf der RealityAllstars" verstanden sie sich bestens, was einige Follower irritierte. Im Netz fragte einer bei Paulina nach, warum sie ihn nicht cancelt. "Boah Leute, ich sag’s jetzt ein einziges Mal: Nur weil andere Menschen von der Brücke springen oder jemanden 'canceln', muss ich diese Meinung nicht auch teilen", erklärt die 29-Jährige daraufhin bestimmt. Sie wolle nicht so tun, als sei sie mit gewissen Leuten nicht befreundet, nur um sich dann im Geheimen mit ihnen treffen zu müssen.

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im September 2025

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Instagram / yasin_11_ Yasin Mohamed, 2025

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Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas in Cannes, Juni 2025