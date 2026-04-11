"Was Neues": Chris Wackert hat sich Dauerwelle machen lassen

Christian Wackert hat sich getraut und einen neuen Look gewagt: Der Moderator ließ sich eine Dauerwelle machen und teilte den Vorher-Nachher-Moment direkt mit seinen Fans auf Instagram. In einem Reel gewährte er einen Blick auf die Verwandlung – von zahlreichen Lockenwicklern im Haar bis zum fertigen Ergebnis. "POV: Du willst in 2026 mal was Neues", schrieb er dazu. Das Ergebnis: Statt glatter, nach hinten gegelter Haare trägt Christian nun lockige Wellen. Auch sein Bart wurde dabei frisch in Form gebracht.

In den Kommentaren unter dem Post überschlagen sich seine Fans vor Begeisterung. "Hammer", schrieb etwa Dr. Emi Arpa, während ein anderer User kommentierte: "Steht dir." Ein Fan fasste es mit "verlockend" zusammen, ein anderer ermunterte ihn gleich: "Immer schön lockig flockig durchs Leben gehen. Steht dir übrigens sehr gut." Auch der Vergleich "Junge Gen Z auseinandergenommen" blieb in den Reaktionen nicht aus – der neue Look kommt also eindeutig gut an.

Auch Stephanie Brungs (37) zeigte sich in der Vergangenheit begeistert von Christians Mut zur Veränderung. Die Moderatorin verriet bereits vor einigen Monaten, dass sie und Christian ein eingespieltes Team sind – sowohl privat als auch beruflich. "Diskussionen gibt es natürlich, wie bei jedem Paar, gerade wenn man 24/7 zusammen ist. Aber wir sind ein eingespieltes Team", erklärte sie damals. Die Unterstützung für die neue Frisur dürfte also auch zu Hause groß sein.

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Instagram / chriswackert Chris Wackert, April 2026

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Instagram / chriswackert Chris Wackert, April 2026

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Getty Images Steffi Brungs und Christian Wackert, Februar 2025