Prinzessin Victoria von Schweden steht Mette-Marit bei

Inmitten der jüngsten Sorgen um den Gesundheitszustand von Mette-Marit von Norwegen (52) rückt vor allem ein Name in den Fokus: Victoria von Schweden (48). Die Kronprinzessin soll ihrer norwegischen Kollegin derzeit eng zur Seite stehen – nicht nur als royale Verwandte, sondern als langjährige Freundin. Beide pflegen seit Jahren ein gutes Verhältnis, das über offizielle Anlässe hinausgeht und immer wieder durch gegenseitige Wertschätzung geprägt ist. Mette-Marit selbst hat die schwedische Kronprinzessin in der Vergangenheit in einem Interview mit der Frauenzeitschrift Svensk Damtidning als "fantastisch feine Person" bezeichnet, die sie sehr schätze.

Auslöser der aktuellen Besorgnis sind Bilder, auf denen Mette-Marit mit einer Atemmaske zu sehen ist. Die Aufnahmen verbreiteten sich rasch in norwegischen Medien wie TV2 und Dagbladet und lösten zahlreiche Reaktionen aus – bis hinein in die Politik. Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Støre äußerte sich öffentlich, sprach von der Ernsthaftigkeit der Lage und wünschte der Kronprinzessin Genesung. Parallel dazu bleibt auch ihr persönliches Umfeld unter Beobachtung: Die Verbindung zu Jeffrey Epstein (†66) sowie der Prozess gegen ihren Sohn Marius Borg Høiby (29) sorgen zusätzlich für Diskussionen. In der öffentlichen Wahrnehmung überlagern sich damit gesundheitliche, familiäre und reputationsbezogene Themen zu einem komplexen Gesamtbild.

Trotz der Belastungen zeigt sich, dass die skandinavischen Royals eng vernetzt sind. Laut Efter fem soll es sogar einen gemeinsamen Slack-Kanal der Thronfolgerhäuser geben, an dem neben Haakon von Norwegen (52) und Frederik von Dänemark auch Victoria beteiligt ist. Gleichzeitig kursieren Berichte über Spannungen innerhalb des norwegischen Königshauses – teilweise ist sogar von einer "Eisfront" zwischen Mette-Marit und dem Königspaar die Rede. Vor diesem Hintergrund wirkt die Unterstützung aus Schweden nicht nur symbolisch, sondern auch als Ausdruck eines stabilen Netzwerks hinter den Kulissen.

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Imago Kronprinzessin Victoria von Schweden und Kronprinzessin Mette-Marit von Norwegen jubeln bei der Ski-WM in Trondheim im März 2025

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Getty Images Prinzessin Victoria und Kronprinzessin Mette-Marit im Mai 2022

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Getty Images Kronprinzessin Mette-Marit, Prinzessin Victoria und Prinz Oscar im Mai 2016